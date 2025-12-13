Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16

13/12

22:00

Chelsea - Everton

K+ SPORT 1

Liverpool - Brighton

K+ SPORT 2

14/12

00:30

Burnley - Fulham

K+ SPORT 1

14/12

03:00

Arsenal - Wolverhampton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16

13/12

20:00

Atletico Madrid - Valencia

SCTV 15

13/12

22:15

Mallorca - Elche

SCTV 15

14/12

00:30

Barcelona - Osasuna

SCTV 22

14/12

03:00

Getafe - Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15

13/12

21:00

Torino - Cremonese

ON FOOTBALL

14/12

00:00

Parma - Lazio

ON FOOTBALL

14/12

02:45

Atalanta - Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 14

13/12

21:30

E.Frankfurt - Augsburg

TV 360

Hoffenheim - Hamburg

TV 360

M’gladbach - Wolfsburg

TV 360

St. Pauli - Heidenheim

TV 360

14/12

00:30

Leverkusen - Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 16

13/12

23:00

Rennes - Brest

ON SPORTS NEWS

14/12

01:00

Metz - PSG

ON SPORTS NEWS

14/12

03:05

Paris FC - Toulouse

ON SPORTS NEWS

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn