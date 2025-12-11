Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá Nam SEA Games 33
15/12 15h30 Việt Nam vs Philippines  Bán kết 1 VTV5, FPT Play
20h00 Thái Lan vs Indonesia/Malaysia/Timor Leste  Bán kết 2 FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.