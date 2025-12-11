U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh tại bảng B SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia, qua đó giành ngôi đầu và đoạt vé vào bán kết.
|Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá Nam SEA Games 33
|15/12
|15h30
|Việt Nam vs Philippines
|Bán kết 1
|VTV5, FPT Play
|20h00
|Thái Lan vs Indonesia/Malaysia/Timor Leste
|Bán kết 2
|FPT Play
ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng thuyết phục trước Myanmar, qua đó giành ngôi nhất bảng B và có nhánh đấu thuận lợi tại bán kết.
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.