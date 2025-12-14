Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16

13/12

22:00

Chelsea 2-0 Everton

K+ SPORT 1

Liverpool 2-0 Brighton

K+ SPORT 2

14/12

00:30

Burnley 2-3 Fulham

K+ SPORT 1

14/12

03:00

Arsenal 2-1 Wolverhampton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16

13/12

20:00

Atletico Madrid 2-1 Valencia

SCTV 15

13/12

22:15

Mallorca 3-1 Elche

SCTV 15

14/12

00:30

Barcelona 2-0 Osasuna

SCTV 22

14/12

03:00

Getafe 0-1 Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15

13/12

21:00

Torino 1-0 Cremonese

ON FOOTBALL

14/12

00:00

Parma 0-1 Lazio

ON FOOTBALL

14/12

02:45

Atalanta 2-1 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 14

13/12

21:30

E.Frankfurt 1-0 Augsburg

TV 360

Hoffenheim 4-1 Hamburg

TV 360

M’gladbach 1-3 Wolfsburg

TV 360

St. Pauli 2-1 Heidenheim

TV 360

14/12

00:30

Leverkusen 2-0 Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 16

13/12

23:00

Rennes 3-1 Brest

ON SPORTS NEWS

14/12

01:00

Metz 2-3 PSG

ON SPORTS NEWS

14/12

03:05

Paris FC 0-3 Toulouse

ON SPORTS NEWS

