Nguyễn Thị Oanh thêm một lần chứng minh đẳng cấp của “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam. "Cô bé hạt tiêu" vô đối trên đường chạy 5.000m nữ với thành tích 16 phút 27 giây 14, mang về niềm vui lớn cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 5.000m - Ảnh: SN

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Oanh "ỉn" nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Với chiến thuật hợp lý cùng nền tảng thể lực bền bỉ, chân chạy sinh năm 1995 duy trì tốc độ ổn định, dần bỏ xa các đối thủ và bứt phá mạnh mẽ ở những vòng cuối để cán đích đầu tiên.

Đồng đội Lê Thị Tuyết về nhì với thời gian 16 phút 34 giây 06, tạo nên chiến thắng kép cho điền kinh Việt Nam trên đất Thái Lan.

Tấm HCV này giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HCV SEA Games lên con số 13, cân bằng kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, trở thành một trong những VĐV điền kinh giàu thành tích nhất lịch sử đại hội.

Khoảnh khắc quen thuộc của Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: SN

Thành tích ấy trải dài qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp, từ Kuala Lumpur 2017 đến SEA Games 33 năm nay.

Chiến thắng của Oanh cũng góp phần đưa đoàn Việt Nam chạm mốc 30 HCV, tiếp tục bám đuổi đoàn chủ nhà Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương.

Trước mắt, Oanh vẫn còn hai nội dung thế mạnh là 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, nơi người hâm mộ kỳ vọng Oanh sẽ tái lập cú hat-trick vàng và vươn tới cột mốc lịch sử mới.