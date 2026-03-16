Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 30

17/03
03:00

 Brentford - Wolverhampton

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 29

17/03
02:45

 Cremonese - Fiorentina

ON SPORTS+

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 28

17/03
03:00

 Rayo Vallecano - Levante

SCTV 15

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – PLAY OFF

17/03
01:00

 Silkeborg - Vejle

VĐQG ROMANIA 2025/26 – PLAY OFF

16/03
22:30

Botosani - AFC Unirea 04 Slobozia

17/03
01:30

Universitatea Cluj - CFR Cluj

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37

17/03
03:00

Portsmouth - Derby County

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

17/03
02:30

 Albacete - Las Palmas

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 27

16/03
03:30

 Annecy - Troyes

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 10

17/03
01:30

 Aldosivi - Huracan

 Barracas Central - Atletico Tucuman

17/03
04:30

 San Lorenzo - Defensa y Justicia

17/03
06:00

 Racing Club - Estudiantes Rio

17/03
08:15

 Instituto - Independiente

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 5

17/03
06:00

 Chapecoense - Gremio

V-LEAGUE 2025/26  - VÒNG 16

15/03
19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 1-0 PVF-CAND

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

15/03
19:15

Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng

FPT Play, TV 360+9, TV360+3

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 30

15/03
21:00

 Crystal Palace 0-0 Leeds

FPT Play

 Nottingham Forest 0-0 Fulham

FPT Play

 Manchester Utd 3-1 Aston Villa

FPT Play

15/03
23:30

 Liverpool 1-1 Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 28

15/03
20:00

 Mallorca 1-1 Espanyol

SCTV 15

15/03
22:15

 Barcelona 5-2 Sevilla

SCTV 15

16/03
00:30

 Real Betis 1-1 Celta Vigo

SCTV 22

16/03
03:00

 Real Sociedad 3-1 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 29

15/03
18:30

 Verona 0-2 Genoa

ON SPORTS+

15/03
21:00

 Sassuolo 0-1 Bologna

ON SPORTS+

 Pisa 3-1 Cagliari

ON FOOTBALL

16/03
00:00

 Como 2-1 Roma

ON SPORTS+

16/03
02:45

 Lazio 1-0 AC Milan

ON SPORTS+

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 26

15/03
21:30

 Werder Bremen 0-2 Mainz

TV 360

15/03
23:30

 Freiburg 0-1 Union Berlin

TV 360

16/03
01:30

 Stuttgart 1-0 RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 26

15/03
21:00

 Strasbourg 0-0 Paris

ON SPORTS NEWS

15/03
23:15

 Le Havre 0-0 Lyon

ON SPORTS NEWS

 Metz 3-4 Toulouse

ON SPORTS+

16/03
02:45

 Rennes 1-2 Lille

ON SPORTS NEWS

