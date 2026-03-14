Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 31
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
21/03/2026 03:00:00 Bournemouth - Manchester United
21/03/2026 19:30:00 Brighton - Liverpool
21/03/2026 22:00:00 Fulham - Burnley
22/03/2026 00:30:00 Everton - Chelsea
22/03/2026 03:00:00 Leeds - Brentford
22/03/2026 19:00:00 Newcastle - Sunderland
22/03/2026 21:15:00 Tottenham - Nottingham Forest
22/03/2026 21:15:00 Aston Villa - West Ham