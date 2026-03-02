|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
03/03
|
Real Madrid - Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
03/03
|
Pisa - Bologna
|
ON FOOTBALL
|
03/03
|
Udinese - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24
|
03/03
|
Gil Vicente - Benfica
|
CÚP QUỐC GIA THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG BẢNG
|
03/03
|
Orebro SK - Hammarby
|
Sandvikens IF - GAIS Goteborg
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34
|
03/03
|
Birmingham City - Middlesbrough
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8
|
03/03
|
Estudiantes La Plata - Velez Sarsfield
|
Deportivo Riestra - Platense
|
03/03
|
Independiente Rivadavia - River Plate
|
Banfield - Aldosivi
|
VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 1
|
02/03
|
Daejeon Hana Citizen - FC Anyang
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 14
|
01/03
18:00
|
Hải Phòng 3-3 Thanh Hóa
|
FPT Play, TV360+11
|
01/03
18:00
|
Thép Xanh Nam Định 3-2 Ninh Bình
|
FPT Play, TV360+9
|
01/03
19:15
|
CA TP. Hồ Chí Minh 0-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
01/03
19:15
|
Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội FC
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
01/03
|
Manchester Utd 2-1 Crystal Palace
|
FPT PLAY
|
Fulham 2-1 Tottenham
|
FPT PLAY
|
Brighton 2-1 Nottingham Forest
|
FPT PLAY
|
01/03
|
Arsenal 2-1 Chelsea
|
FPT PLAY
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
|
01/03
|
Cremonese 0-2 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
01/03
|
Sassuolo 2-1 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/03
|
Torino 2-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
02/03
|
Roma 2-3 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
|
01/03
|
Elche 2-2 Espanyol
|
SCTV 15
|
01/03
|
Valencia 1-0 Osasuna
|
SCTV 15
|
02/03
|
Real Betis 2-2 Sevilla
|
SCTV 15
|
02/03
|
Girona 1-2 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
|
Stuttgart 4-0 Wolfsburg
|
TV360
|
01/03
|
Frankfurt 2-0 Freiburg
|
TV360
|
02/03
|
Hamburg SV 1-2 RB Leipzig
|
TV360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24
|
01/03
|
Paris 1-0 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
01/03
|
Lorient 2-2 Auxerre
|
ON SPORTS
|
Metz 0-1 Brestois
|
ON SPORTS+
|
Lille 1-0 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
02/03
|
Marseille 3-2 Lyon
|
ON SPORTS NEWS