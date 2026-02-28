Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 29
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|trực tiếp
|04/03/2026 02:30:00
|Bournemouth - Brentford
|04/03/2026 02:30:00
|Everton - Burnley
|04/03/2026 02:30:00
|Leeds - Sunderland
|04/03/2026 03:15:00
|Wolves - Liverpool
|05/03/2026 02:30:00
|Manchester City - Nottingham Forest
|05/03/2026 02:30:00
|Fulham - West Ham
|05/03/2026 02:30:00
|Brighton - Arsenal
|05/03/2026 02:30:00
|Aston Villa - Chelsea
|05/03/2026 03:15:00
|Newcastle - Manchester United
|06/03/2026 03:00:00
|Tottenham - Crystal Palace
Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.