Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 29
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
04/03/2026 02:30:00 Bournemouth - Brentford
04/03/2026 02:30:00 Everton - Burnley
04/03/2026 02:30:00 Leeds - Sunderland
04/03/2026 03:15:00 Wolves - Liverpool
05/03/2026 02:30:00 Manchester City - Nottingham Forest
05/03/2026 02:30:00 Fulham - West Ham
05/03/2026 02:30:00 Brighton - Arsenal
05/03/2026 02:30:00 Aston Villa - Chelsea
05/03/2026 03:15:00 Newcastle - Manchester United
06/03/2026 03:00:00 Tottenham - Crystal Palace