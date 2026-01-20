Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

20/01

18:30

U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

U32 Việt Nam - U23 Trung Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

20/01

22:30

Kairat Almaty - Club Brugge

ON FOOTBALL

21/01

00:45

Bodo Glimt - Manchester City

TV 360

21/01

03:00

Inter Milan - Arsenal

TV 360

Real Madrid - Monaco

ON FOOTBALL

Sporting Lisbon - PSG

ON SPORTS NEWS

FC Copenhagen - Napoli

TV 360

Olympiakos - Leverkusen

ON SPORTS

Tottenham - Dortmund

TV 360

Villarreal - Ajax

ON SPORTS +

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28

21/01

02:45

Charlton - Derby

Coventry - Millwall

Ipswich - Bristol City

Oxford Utd - QPR

Preston - Hull

Sheffield Wed - Birmingham

Swansea - Blackburn

West Brom - Norwich

21/01

03:00

Wrexham - Leicester

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

20/01

22:05

Al Shabab - Al Najma

21/01

00:30

Al Ahli - Al Khaleej

Al Fateh - Al Kholood

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

20/01
03:00

 Brighton 1-1 Bournemouth

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

20/01
00:30

 Cremonese 0-0 Verona

ON FOOTBALL

20/01
02:45

 Lazio 3-0 Como

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

20/01
03:00

 Elche - Sevilla

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18

20/01
03:15

 Estrela 2-2 Estoril

VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 16

19/01
23:00

 Panetolikos 1-3 Levadiakos

20/01
01:00

 Volos NFC 0-3 Atromitos Athens

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21

19/01
21:00

 Konyaspor 1-1 Eyupspor

20/01
00:00

 Besiktas 1-0 Kayserispor

 Goztepe 3-1 Rizespor

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

20/01
02:30

 Granada 0-0 Eibar

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

20/01
02:45

 Nancy 0-3 Guingamp

