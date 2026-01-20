|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT
|
20/01
18:30
|
U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
20/01
22:30
|
U32 Việt Nam - U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
20/01
22:30
|
Kairat Almaty - Club Brugge
|
ON FOOTBALL
|
21/01
00:45
|
Bodo Glimt - Manchester City
|
TV 360
|
21/01
03:00
|
Inter Milan - Arsenal
|
TV 360
|
Real Madrid - Monaco
|
ON FOOTBALL
|
Sporting Lisbon - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
FC Copenhagen - Napoli
|
TV 360
|
Olympiakos - Leverkusen
|
ON SPORTS
|
Tottenham - Dortmund
|
TV 360
|
Villarreal - Ajax
|
ON SPORTS +
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
21/01
02:45
|
Charlton - Derby
|
Coventry - Millwall
|
Ipswich - Bristol City
|
Oxford Utd - QPR
|
Preston - Hull
|
Sheffield Wed - Birmingham
|
Swansea - Blackburn
|
West Brom - Norwich
|
21/01
03:00
|
Wrexham - Leicester
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
20/01
22:05
|
Al Shabab - Al Najma
|
21/01
00:30
|
Al Ahli - Al Khaleej
|
Al Fateh - Al Kholood
|
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
20/01
|
Brighton 1-1 Bournemouth
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
20/01
|
Cremonese 0-0 Verona
|
ON FOOTBALL
|
20/01
|
Lazio 3-0 Como
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
20/01
|
Elche - Sevilla
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
20/01
|
Estrela 2-2 Estoril
|
VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 16
|
19/01
|
Panetolikos 1-3 Levadiakos
|
20/01
|
Volos NFC 0-3 Atromitos Athens
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 21
|
19/01
|
Konyaspor 1-1 Eyupspor
|
20/01
|
Besiktas 1-0 Kayserispor
|
Goztepe 3-1 Rizespor
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
20/01
|
Granada 0-0 Eibar
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
|
20/01
|
Nancy 0-3 Guingamp
