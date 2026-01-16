Lịch thi đấu vòng bán kết U23 châu Á 2026

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

20/01

18:30

U23 Nhật Bản vs U23 Australia/ U23 Hàn Quốc

 Bán kết 1

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

 U23 Việt Nam/  U23 UAE vs U23 Uzbekistan/ U23 Trung Quốc Bán kết 2

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết U23 châu Á 2026

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

16/01

18:30

U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2)

 Tứ kết 1

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

16/01

22:30

U23 Việt Nam vs U23 UAE

 Tứ kết 2

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

17/01

18:30

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc

 Tứ kết 3

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

17/01

22:30

U23 Australia vs U23 Hàn Quốc

 Tứ kết 4

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

u23 chau a 2026.jpg
Hai nhánh đấu vòng knock-out U23 châu Á 2026 - Ảnh: Asean Football

