|
Lịch thi đấu vòng bán kết U23 châu Á 2026
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
20/01
18:30
|
U23 Nhật Bản vs U23 Australia/ U23 Hàn Quốc
|Bán kết 1
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
20/01
22:30
|U23 Việt Nam/ U23 UAE vs U23 Uzbekistan/ U23 Trung Quốc
|Bán kết 2
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết U23 châu Á 2026
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
16/01
18:30
|
U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2)
|Tứ kết 1
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
16/01
22:30
|Tứ kết 2
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
17/01
18:30
|
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
|Tứ kết 3
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
17/01
22:30
|
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
|Tứ kết 4
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
Pha lập công của Đình Bắc không chỉ giúp U23 Việt Nam viết lịch sử vòng bảng, mà còn trở thành nguồn cảm hứng tinh thần trước trận tứ kết then chốt.