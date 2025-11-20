|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
HẠNG 2 ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
21/11
03:00
|
Peterborough Utd - Stockport County
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34
|
21/11
02:00
|
Juventude - Cruzeiro
|
21/11
04:00
|
Bahia - Fortaleza
|
21/11
05:30
|
Corinthians - Sao Paulo
|
21/11
07:30
|
Ceara - Internacional
|
VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
21/11
08:00
|
Pachuca - Pumas
|
21/11
10:00
|
Tijuana - Juarez
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
21/11
07:30
|
Atl. Nacional - America de Cali
|
VĐQG PARAGUAY 2025/26 – VÒNG 21
|
21/11
03:00
|
Sportivo Trinidense - Club Tembetary
|
21/11
05:30
|
Nacional Asuncion - Sportivo Ameliano
|
VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 - BẢNG F
|
19/11
19:00
|
Lào 0-2 Việt Nam
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34
|
20/11
05:30
|
Palmeiras - Vitoria
|
20/11
07:30
|
Fluminense - Flamengo
|
Gremio - Vasco da Gama
|
Santos - Mirassol
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
20/11
06:30
|
Atletico Bucaramanga - Ind. Santa Fe
|
20/11
08:30
|
Junior Barranquilla - Ind. Medellin
|
VĐQG PERU 2025/26 – VÒNG 19
|
20/11
03:00
|
Atletico Grau 2-1 Sporting Cristal