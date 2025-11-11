Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 – Khu vực châu Âu

Ngày - Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp
14/11 00:00 Azerbaijan vs Iceland
14/11 00:00 Armenia vs Hungary
14/11 00:00 Na Uy vs Estonia
14/11 02:45 Pháp vs Ukraine
14/11 02:45 CH Ailen vs Bồ Đào Nha
14/11 02:45 Moldova vs Ý
14/11 02:45 Andorra vs Albania
14/11 02:45 Anh vs Serbia
15/11 00:00 Phần Lan vs Malta
15/11 02:45 Luxembourg vs Đức
15/11 02:45 Slovakia vs Bắc Ailen
15/11 02:45 Ba Lan vs Hà Lan
15/11 02:45 Gibraltar vs Montenegro
15/11 02:45 Croatia vs Quần đảo Faroe
15/11 21:00 Kazakhstan vs Bỉ
16/11 00:00 Gruzia vs Tây Ban Nha
16/11 00:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Bulgaria
16/11 00:00 Đảo Síp vs Áo
16/11 00:00 Liechtenstein vs Wales
16/11 02:45 Slovenia vs Kosovo
16/11 02:45 Thụy Sỹ vs Thụy Điển
16/11 02:45 Hy Lạp vs Scotland
16/11 02:45 Đan Mạch vs Belarus
16/11 02:45 Bosnia vs Romania
17/11 00:00 Ukraine vs Iceland
17/11 00:00 Albania vs Anh
17/11 00:00 Serbia vs Latvia