Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất hôm nay.
|Ngày - Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|14/11 00:00
|Azerbaijan vs Iceland
|
|14/11 00:00
|Armenia vs Hungary
|
|14/11 00:00
|Na Uy vs Estonia
|
|14/11 02:45
|Pháp vs Ukraine
|
|14/11 02:45
|CH Ailen vs Bồ Đào Nha
|
|14/11 02:45
|Moldova vs Ý
|
|14/11 02:45
|Andorra vs Albania
|
|14/11 02:45
|Anh vs Serbia
|
|15/11 00:00
|Phần Lan vs Malta
|
|15/11 02:45
|Luxembourg vs Đức
|
|15/11 02:45
|Slovakia vs Bắc Ailen
|
|15/11 02:45
|Ba Lan vs Hà Lan
|
|15/11 02:45
|Gibraltar vs Montenegro
|
|15/11 02:45
|Croatia vs Quần đảo Faroe
|
|15/11 21:00
|Kazakhstan vs Bỉ
|
|16/11 00:00
|Gruzia vs Tây Ban Nha
|
|16/11 00:00
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Bulgaria
|
|16/11 00:00
|Đảo Síp vs Áo
|
|16/11 00:00
|Liechtenstein vs Wales
|
|16/11 02:45
|Slovenia vs Kosovo
|
|16/11 02:45
|Thụy Sỹ vs Thụy Điển
|
|16/11 02:45
|Hy Lạp vs Scotland
|
|16/11 02:45
|Đan Mạch vs Belarus
|
|16/11 02:45
|Bosnia vs Romania
|
|17/11 00:00
|Ukraine vs Iceland
|
|17/11 00:00
|Albania vs Anh
|
|17/11 00:00
|Serbia vs Latvia
|