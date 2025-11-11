Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận 5

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Bảng Trực tiếp
18/11 13:30 Timor-Leste 🆚 Tajikistan A
18/11 16:00 Pakistan 🆚 Syria E
18/11 17:00 Afghanistan 🆚 Myanmar E
18/11 17:15 Sri Lanka 🆚 Thái Lan D
18/11 17:30 Maldives 🆚 Philippines A
18/11 19:00 Hong Kong (Trung Quốc) 🆚 Singapore C
18/11 19:15 Brunei 🆚 Lebanon B
18/11 20:00 Nepal 🆚 Malaysia F
18/11 20:45 Turkmenistan 🆚 Đài Loan (Trung Quốc) D
18/11 21:00 Bangladesh 🆚 Ấn Độ C
18/11 21:30 Yemen 🆚 Bhutan B
19/11 19:00 Lào 🆚 Việt Nam  F FPT, VTV5