Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 5
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 – Lượt trận 5
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Bảng
|Trực tiếp
|18/11
|13:30
|Timor-Leste 🆚 Tajikistan
|A
|
|18/11
|16:00
|Pakistan 🆚 Syria
|E
|
|18/11
|17:00
|Afghanistan 🆚 Myanmar
|E
|
|18/11
|17:15
|Sri Lanka 🆚 Thái Lan
|D
|
|18/11
|17:30
|Maldives 🆚 Philippines
|A
|
|18/11
|19:00
|Hong Kong (Trung Quốc) 🆚 Singapore
|C
|
|18/11
|19:15
|Brunei 🆚 Lebanon
|B
|
|18/11
|20:00
|Nepal 🆚 Malaysia
|F
|
|18/11
|20:45
|Turkmenistan 🆚 Đài Loan (Trung Quốc)
|D
|
|18/11
|21:00
|Bangladesh 🆚 Ấn Độ
|C
|
|18/11
|21:30
|Yemen 🆚 Bhutan
|B
|
|19/11
|19:00
|Lào 🆚 Việt Nam
|F
|FPT, VTV5