Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/11 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) với sự góp mặt của bốn đội tuyển U22: Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, được xem như màn tổng duyệt quan trọng cho các đội trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025

Với U22 Việt Nam, Panda Cup 2025 là dịp quý báu để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình, rà soát chiến thuật và đánh giá phong độ của các cầu thủ trẻ trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt chạm trán U22 Trung Quốc (12/11), U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11).

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp U22 Việt Nam được mời dự Panda Cup. Ở lần gần nhất hồi tháng 3/2025, đội thi đấu đầy nỗ lực với thành tích bất bại cả ba trận, qua đó giành hạng Ba chung cuộc.

U22 Việt Nam đã có mặt tại Thành Đô và sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 11/11 để chuẩn bị cho trận ra quân, gặp chủ nhà.