Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

22/01

00:45

FK Qarabag - E.Frankfurt

ON SPORTS NEWS

Galatasaray - Atletico Madrid

ON FOOTBALL

22/01

03:00

Juventus - Benfica

ON SPORTS NEWS

Marseille - Liverpool

TV 360

Slavia Prague - Barcelona

ON FOOTBALL

Atalanta - Ath.Bilbao

ON SPORTS +

Bayern Munich - Saint Gilloise

TV 360

Chelsea - AEP Paphos

TV 360

Newcastle - PSV Eindhoven

ON SPORTS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

22/01

00:45

AZ Alkmaar - Excelsior

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28

22/01

02:45

Southampton - Sheffield Utd

Watford - Portsmouth

22/01

03:00

Stoke - Middlesbrough

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

21/01

22:30

Al Okhdood - Al Riyadh

22/01

00:30

Al Ettifaq - NEOM

Damac - Al Nassr

SIÊU CÚP CHILE 2025/26

22/01

05:00

Coquimbo Unido - Deportes Limache

SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26

22/01

07:30

Ind. Santa Fe - Junior Barranquilla

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

20/01

18:30

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

U32 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

20/01

22:30

Kairat Almaty 1-4 Club Brugge

ON FOOTBALL

21/01

00:45

Bodo Glimt 3-1 Manchester City

TV 360

21/01

03:00

Inter Milan 1-3 Arsenal

TV 360

Real Madrid 6-1 Monaco

ON FOOTBALL

Sporting Lisbon 2-1 PSG

ON SPORTS NEWS

FC Copenhagen 2-0 Napoli

TV 360

Olympiakos 2-0 Leverkusen

ON SPORTS

Tottenham 2-1 Dortmund

TV 360

Villarreal 1-2 Ajax

ON SPORTS +

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28

21/01

02:45

Charlton 1-2 Derby

Coventry 2-1 Millwall

Ipswich 2-0 Bristol City

Oxford Utd 0-0 QPR

Preston 0-3 Hull

Sheffield Wed 0-2 Birmingham

Swansea 3-1 Blackburn

West Brom 0-5 Norwich

21/01

03:00

Wrexham 1-1 Leicester

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

20/01

22:05

Al Shabab 0-0 Al Najma

21/01

00:30

Al Ahli 4-1 Al Khaleej

Al Fateh 2-5 Al Kholood

