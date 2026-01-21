|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/01
00:45
|
FK Qarabag - E.Frankfurt
|
ON SPORTS NEWS
|
Galatasaray - Atletico Madrid
|
ON FOOTBALL
|
22/01
03:00
|
Juventus - Benfica
|
ON SPORTS NEWS
|
Marseille - Liverpool
|
TV 360
|
Slavia Prague - Barcelona
|
ON FOOTBALL
|
Atalanta - Ath.Bilbao
|
ON SPORTS +
|
Bayern Munich - Saint Gilloise
|
TV 360
|
Chelsea - AEP Paphos
|
TV 360
|
Newcastle - PSV Eindhoven
|
ON SPORTS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
22/01
00:45
|
AZ Alkmaar - Excelsior
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
22/01
02:45
|
Southampton - Sheffield Utd
|
Watford - Portsmouth
|
22/01
03:00
|
Stoke - Middlesbrough
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
21/01
22:30
|
Al Okhdood - Al Riyadh
|
22/01
00:30
|
Al Ettifaq - NEOM
|
Damac - Al Nassr
|
SIÊU CÚP CHILE 2025/26
|
22/01
05:00
|
Coquimbo Unido - Deportes Limache
|
SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26
|
22/01
07:30
|
Ind. Santa Fe - Junior Barranquilla
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT
|
20/01
18:30
|
U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
20/01
22:30
|
U32 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
20/01
22:30
|
Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
|
ON FOOTBALL
|
21/01
00:45
|
Bodo Glimt 3-1 Manchester City
|
TV 360
|
21/01
03:00
|
Inter Milan 1-3 Arsenal
|
TV 360
|
Real Madrid 6-1 Monaco
|
ON FOOTBALL
|
Sporting Lisbon 2-1 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
FC Copenhagen 2-0 Napoli
|
TV 360
|
Olympiakos 2-0 Leverkusen
|
ON SPORTS
|
Tottenham 2-1 Dortmund
|
TV 360
|
Villarreal 1-2 Ajax
|
ON SPORTS +
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 28
|
21/01
02:45
|
Charlton 1-2 Derby
|
Coventry 2-1 Millwall
|
Ipswich 2-0 Bristol City
|
Oxford Utd 0-0 QPR
|
Preston 0-3 Hull
|
Sheffield Wed 0-2 Birmingham
|
Swansea 3-1 Blackburn
|
West Brom 0-5 Norwich
|
21/01
03:00
|
Wrexham 1-1 Leicester
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17
|
20/01
22:05
|
Al Shabab 0-0 Al Najma
|
21/01
00:30
|
Al Ahli 4-1 Al Khaleej
|
Al Fateh 2-5 Al Kholood
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn