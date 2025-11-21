|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Valencia - Levante
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
22/11
|
Mainz - Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Nice - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 29
|
22/11
|
KFUM Oslo - Bodo Glimt
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16
|
22/11
|
Silkeborg - AGF Aarhus
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Standard Liege - Zulte Waregem
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
22/11
|
Preston - Blackburn
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Las Palmas - Albacete
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Catanzaro - Pescara
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Pau - Le Mans
|
Boulogne - Grenoble
|
Annecy - Bastia
|
Rodez Aveyron vs USL Dunkerque
|
Lavallois MFC vs Troyes
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
21/11
|
Adelaide Utd - Melbourne City
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
21/11
|
Al Ittihad - Al Riyadh
|
21/11
|
Al Kholood - Al Hazm
|
22/11
|
Al Ahli - Al Qadsiah
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
HẠNG 2 ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
21/11
03:00
|
Peterborough Utd 3-0 Stockport County
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34
|
21/11
02:00
|
Juventude 3-3 Cruzeiro
|
21/11
04:00
|
Bahia - Fortaleza
|
21/11
05:30
|
Corinthians - Sao Paulo
|
21/11
07:30
|
Ceara - Internacional
|
VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
21/11
08:00
|
Pachuca - Pumas
|
21/11
10:00
|
Tijuana - Juarez
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
21/11
07:30
|
Atl. Nacional - America de Cali
|
VĐQG PARAGUAY 2025/26 – VÒNG 21
|
21/11
03:00
|
Sportivo Trinidense 1-1 Club Tembetary
|
21/11
05:30
|
Nacional Asuncion - Sportivo Ameliano