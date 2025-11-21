Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
03:00

Valencia - Levante

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

22/11  
02:30

Mainz - Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
02:45

Nice - Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 29

22/11  
01:00

KFUM Oslo - Bodo Glimt

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16

22/11  
01:00

Silkeborg - AGF Aarhus

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:45

Standard Liege - Zulte Waregem

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16

22/11  
03:00

Preston - Blackburn

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:30

Las Palmas - Albacete

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
02:30

Catanzaro - Pescara

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:00

Pau - Le Mans

Boulogne - Grenoble

Annecy - Bastia

Rodez Aveyron vs USL Dunkerque

Lavallois MFC vs Troyes

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 5

21/11  
15:35

Adelaide Utd - Melbourne City

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

21/11  
20:45

Al Ittihad - Al Riyadh

21/11  
21:50

Al Kholood - Al Hazm

22/11  
00:30

Al Ahli - Al Qadsiah

HẠNG 2 ANH 2025/26 – VÒNG 17

21/11

03:00

Peterborough Utd 3-0 Stockport County

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34

21/11

02:00

Juventude 3-3 Cruzeiro

21/11

04:00

Bahia - Fortaleza

21/11

05:30

Corinthians - Sao Paulo

21/11

07:30

Ceara - Internacional

VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/11

08:00

Pachuca - Pumas

21/11

10:00

Tijuana - Juarez

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/11

07:30

Atl. Nacional - America de Cali

VĐQG PARAGUAY 2025/26 – VÒNG 21

21/11

03:00

Sportivo Trinidense 1-1 Club Tembetary

21/11

05:30

Nacional Asuncion - Sportivo Ameliano