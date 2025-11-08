Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 12
(giờ Việt Nam)
Ngày - giờ Trận đấu Trực tiếp
22/11/2025 19:30:00 Burnley - Chelsea
22/11/2025 22:00:00 Fulham - Sunderland
22/11/2025 22:00:00 Liverpool - Nottingham Forest
22/11/2025 22:00:00 Bournemouth - West Ham
22/11/2025 22:00:00 Brighton - Brentford
22/11/2025 22:00:00 Wolves - Crystal Palace
23/11/2025 00:30:00 Newcastle - Manchester City
23/11/2025 21:00:00 Leeds - Aston Villa
23/11/2025 23:30:00 Arsenal - Tottenham
25/11/2025 03:00:00 Manchester United - Everton