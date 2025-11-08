Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 12
(giờ Việt Nam)
|Ngày - giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|22/11/2025 19:30:00
|Burnley - Chelsea
|22/11/2025 22:00:00
|Fulham - Sunderland
|22/11/2025 22:00:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|22/11/2025 22:00:00
|Bournemouth - West Ham
|22/11/2025 22:00:00
|Brighton - Brentford
|22/11/2025 22:00:00
|Wolves - Crystal Palace
|23/11/2025 00:30:00
|Newcastle - Manchester City
|23/11/2025 21:00:00
|Leeds - Aston Villa
|23/11/2025 23:30:00
|Arsenal - Tottenham
|25/11/2025 03:00:00
|Manchester United - Everton
