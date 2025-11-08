Danh sách tuyển Việt Nam vừa được HLV Kim Sang Sik công bố không quá bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn phương án an toàn.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 12
HLV Kim Sang Sik gọi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam, trong khi Đỗ Hoàng Hên làm 'của để dành' cho những đợt tập trung kế tiếp.
Ban tổ chức SEA Games 33 công bố lịch thi đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, mở ra hành trình chinh phục huy chương đầy kỳ vọng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.
CAHN chơi hay hơn Macarthur nhưng vẫn chịu thất bại 1-2 ở lượt trận thứ 4 AFC Champions League Two 2025/26. Kết quả này khiến đại diện Việt Nam mất ngôi đầu bảng E vào tay chính đối thủ.
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.