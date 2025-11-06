SEA Games 33 diễn ra từ 9/12 đến 20/12/2025 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Sau 18 năm, Thái Lan mới đảm đương vị trí chủ nhà SEA Games.

Một số môn thi đấu bắt đầu từ sớm, trong đó hàng loạt nội dung diễn ra vào ngày 5/12. Bóng đá là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33

SEA Games 33 quy tụ hơn 10.000 vận động viên từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với hơn 30 môn thi, trong đó mục tiêu trọng điểm là bóng đá nam, bóng đá nữ, điền kinh, bơi lội và thể dục dụng cụ.

Ban tổ chức SEA Games 33 vừa chính thức công bố lịch thi đấu của các đội tuyển bóng đá và futsal Việt Nam, đánh dấu thời điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục vinh quang tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 tới.

Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nằm tại bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào.

Theo lịch, U22 Việt Nam ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, trước khi chạm trán U22 Malaysia vào ngày 11/12 trên sân Tinsulanon (Songkhla). Vòng bán kết diễn ra ngày 15/12, còn chung kết và tranh hạng ba tổ chức tại sân Rajamangala (Bangkok) ngày 18/12.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT futsal nam Việt Nam

Ở bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Các trận vòng bảng lần lượt diễn ra vào các ngày 5/12, 8/12 và 11/12 tại Chonburi, trước khi bước vào vòng bán kết 14/12 và chung kết 17/12.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT futsal nữ Việt Nam

Trong khi đó, đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Nonthaburi và BTU Hall (Bangkok Thonburi), lần lượt từ 12 đến 19/12.