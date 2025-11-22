Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

22/11

16:00

Hong Kong (TQ) - Macau (TQ)

FPT Play

22/11

19:00

Singapore - Việt Nam

FPT Play

22/11

19:00

Malaysia - QĐ Bắc Mariana

FPT Play

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8

22/11

18:00

Trường Tươi Đồng Nai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV 360+10

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

22/11

19:30

Burnley - Chelsea 

K+ SPORT 1

22/11

22:00

Bournemouth - West Ham 

K+ SPORT 2

Liverpool - Nottingham Forest 

K+ SPORT 1

Brighton - Brentford 

K+ACTION

Fulham - Sunderland 

K+LIFE

Wolverhampton - Crystal Palace 

K+Live 1

23/11

00:30

Newcastle - Manchester City 

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

22/11

20:00

Alaves - Celta Vigo 

SCTV 15

22/11

22:15

Barcelona - Ath.Bilbao 

SCTV 22

23/11

00:30

 Osasuna - Real Sociedad 

SCTV 15

23/11

03:00

 Villarreal - Mallorca 

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

22/11

21:00

 Cagliari - Genoa 

ON SPORTS +

 Udinese - Bologna 

ON FOOTBALL

23/11

00:00

 Fiorentina - Juventus 

ON FOOTBALL

23/11

02:45

 Napoli - Atalanta 

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

22/11

21:30

 Augsburg - Hamburg

TV 360

 Bayern Munich - Freiburg 

TV 360

 Dortmund - Stuttgart 

TV 360

 Heidenheim - M’gladbach 

TV 360

 Wolfsburg - Leverkusen 

TV 360

23/11

00:30

 Koln - E.Frankfurt 

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

22/11

23:00

 Lens - Strasbourg 

ON SPORTS NEWS

23/11

01:00

 Rennes - Monaco 

ON SPORTS NEWS

23/11

03:05

 PSG - Le Havre 

ON SPORTS NEWS

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
03:00

Valencia 1-0 Levante

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

22/11  
02:30

Mainz 1-1 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
02:45

Nice 1-5 Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 29

22/11  
01:00

KFUM Oslo 1-2 Bodo Glimt

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16

22/11  
01:00

Silkeborg 0-2 AGF Aarhus

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:45

Standard Liege 0-0 Zulte Waregem

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16

22/11  
03:00

Preston 1-2 Blackburn

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:30

Las Palmas 2-1 Albacete

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

22/11  
02:30

Catanzaro 3-3 Pescara

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

22/11  
02:00

Pau 1-2 Le Mans

Boulogne 3-1 Grenoble

Annecy 1-0 Bastia

Rodez Aveyron 1-1 USL Dunkerque

Lavallois MFC 0-1 Troyes

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 5

21/11  
15:35

Adelaide Utd 4-1 Melbourne City

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7

21/11  
20:45

Al Ittihad 2-1 Al Riyadh

21/11  
21:50

Al Kholood 1-2 Al Hazm

22/11  
00:30

Al Ahli 2-1 Al Qadsiah