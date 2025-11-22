|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
22/11
16:00
|
Hong Kong (TQ) - Macau (TQ)
|
FPT Play
|
22/11
19:00
|
Singapore - Việt Nam
|
FPT Play
|
22/11
19:00
|
Malaysia - QĐ Bắc Mariana
|
FPT Play
|
CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
22/11
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, TV 360+10
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
22/11
19:30
|
Burnley - Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
22/11
22:00
|
Bournemouth - West Ham
|
K+ SPORT 2
|
Liverpool - Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
Brighton - Brentford
|
K+ACTION
|
Fulham - Sunderland
|
K+LIFE
|
Wolverhampton - Crystal Palace
|
K+Live 1
|
23/11
00:30
|
Newcastle - Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
20:00
|
Alaves - Celta Vigo
|
SCTV 15
|
22/11
22:15
|
Barcelona - Ath.Bilbao
|
SCTV 22
|
23/11
00:30
|
Osasuna - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
23/11
03:00
|
Villarreal - Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
22/11
21:00
|
Cagliari - Genoa
|
ON SPORTS +
|
Udinese - Bologna
|
ON FOOTBALL
|
23/11
00:00
|
Fiorentina - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
23/11
02:45
|
Napoli - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
22/11
21:30
|
Augsburg - Hamburg
|
TV 360
|
Bayern Munich - Freiburg
|
TV 360
|
Dortmund - Stuttgart
|
TV 360
|
Heidenheim - M’gladbach
|
TV 360
|
Wolfsburg - Leverkusen
|
TV 360
|
23/11
00:30
|
Koln - E.Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
23:00
|
Lens - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
01:00
|
Rennes - Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
03:05
|
PSG - Le Havre
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Valencia 1-0 Levante
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
22/11
|
Mainz 1-1 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Nice 1-5 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 29
|
22/11
|
KFUM Oslo 1-2 Bodo Glimt
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16
|
22/11
|
Silkeborg 0-2 AGF Aarhus
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Standard Liege 0-0 Zulte Waregem
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
22/11
|
Preston 1-2 Blackburn
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Las Palmas 2-1 Albacete
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
|
Catanzaro 3-3 Pescara
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
22/11
|
Pau 1-2 Le Mans
|
Boulogne 3-1 Grenoble
|
Annecy 1-0 Bastia
|
Rodez Aveyron 1-1 USL Dunkerque
|
Lavallois MFC 0-1 Troyes
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
21/11
|
Adelaide Utd 4-1 Melbourne City
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
21/11
|
Al Ittihad 2-1 Al Riyadh
|
21/11
|
Al Kholood 1-2 Al Hazm
|
22/11
|
Al Ahli 2-1 Al Qadsiah