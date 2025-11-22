Trong trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam gặp đối thủ được đánh giá là vừa sức U17 Singapore. HLV Cristiano Roland cho biết, mục tiêu của U17 Việt Nam là giành trọn vẹn 3 điểm, có sự khởi đầu suôn sẻ tại giải.

U17 Việt Nam có được lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà. Về lực lượng, dàn cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn đối thủ. Trong danh sách U17 Việt Nam, không ít cầu thủ từng tham dự VCK U17 châu Á năm ngoái.

U17 Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước U17 Singapore.

Chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. HLV Cristiano Roland đánh giá các học trò của mình tiến bộ rõ rệt sau các trận giao hữu. Dù vậy, các cầu thủ trẻ vẫn phải nỗ lực thật nhiều để có thể vận hành lối chơi trơn tru.

U17 Việt Nam nhiều khả năng chơi tấn công, dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đá kiểm soát bóng, đa dạng phương án tấn công.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ashraf Ariffin của U17 Singapore thể hiện sự tự tin trước thềm giải đấu, ông nói: "Chúng tôi sẵn sàng và tự tin bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao. U17 Singapore tôn trọng chủ nhà Việt Nam nhưng chiến đấu sòng phẳng và hướng đến kết quả tốt nhất".

Trận U17 Việt Nam vs U17 Singapore lăn bóng vào lúc 19h ngày 22/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Xuân Tín; Quang Trường, Việt Anh, Hồng Quang, Tấn Dũng; Đức Nhật, Duy Khang, Hồng Phong, Việt Long; Gia Bảo, Văn Bách