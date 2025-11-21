SLNA và SHB Đà Nẵng tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho đội bóng sông Hàn cùng tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26
HLV Popov thừa nhận Thể Công Viettel có trận thắng vất vả trước Hà Nội FC, nhưng biết chớp cơ hội, giành vé đi tiếp ở sân chơi Cúp Quốc gia 2025/26.
Không có Công Phượng trong đội hình, Trường Tươi Đồng Nai vẫn thi đấu đầy tự tin, đánh bại đại diện V-League Becamex TP.HCM 3-1 trên sân nhà ở vòng loại Cúp Quốc gia.
Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique giúp Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội FC 1-0 trong trận mở màn Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.
Tiền vệ Hoàng Đức ghi bàn góp công vào chiến thắng 4-2 cho Ninh Bình ngay trên sân Việt Trì của Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó giành vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia năm nay.