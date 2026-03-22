Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ BÙ VÒNG 13
22/03
SHB Đà Nẵng - Công An Hà Nội
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – CHUNG KẾT
22/03
Arsenal - Manchester City
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31
22/03
Newcastle - Sunderland
FPT Play
22/03
Aston Villa - West Ham
FPT Play
22/03
Tottenham - Nottingham Forest
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29
22/03
Barcelona - Rayo Vallecano
ON FOOTBALL
22/03
Celta Vigo - Alaves
ON FOOTBALL
23/03
Ath.Bilbao - Real Betis
ON FOOTBALL
23/03
Real Madrid - Atletico Madrid
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30
22/03
Como - Pisa
22/03
Bologna - Lazio
Atalanta - Verona
ON SPORTS+
23/03
Roma - Lecce
ON SPORTS+
23/03
Fiorentina - Inter Milan
ON SPORTS+
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27
22/03
Mainz - Frankfurt
TV 360
22/03
St. Pauli - Freiburg
TV 360
23/03
Augsburg - Stuttgart
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27
22/03
Lyon - Monaco
ON SPORTS NEWS
22/03
Paris - Le Havre
Marseille - Lille
ON SPORTS NEWS
Rennes - Metz
23/03
Nantes - Strasbourg
ON SPORTS NEWS
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025/26 - VÒNG TỨ KẾT
21/03
18:00
Ninh Bình 3-2 PVF-CAND
FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ
21/03
19:15
Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh
FPT Play, TV360+9, MyTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31
21/03
|
Brighton 2-1 Liverpool
|
FPT Play
21/03
|
Fulham 2-1 Burnley
|
FPT Play
22/03
|
Everton 3-0 Chelsea
|
FPT Play
22/03
|
Leeds 0-0 Brentford
|
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29
21/03
|
Elche 2-1 Mallorca
|
SCTV 15
21/03
|
Espanyol 1-2 Getafe
|
SCTV 15
22/03
|
Levante 4-2 Real Oviedo
|
SCTV 22
Osasuna 1-0 Girona
SCTV 15
22/03
|
Sevilla 0-2 Valencia
|
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30
21/03
|
Parma 0-2 Cremonese
|
ON FOOTBALL
22/03
|
AC Milan 3-2 Torino
|
ON FOOTBALL
22/03
|
Juventus 1-1 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27
21/03
|
Bayern Munich 4-0 Union Berlin
|
TV 360
Heidenheim 3-3 Leverkusen
TV 360
Cologne 3-3 M’gladbach
TV 360
Wolfsburg 0-1 Werder Bremen
TV 360
22/03
|
Dortmund 3-2 Hamburg
|
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27
21/03
|
Toulouse 1-0 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
22/03
|
Auxerre 3-0 Brest
|
ON SPORTS NEWS
22/03
|
Nice 0-4 PSG
|
ON SPORTS NEWS