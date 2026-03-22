Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ BÙ VÒNG 13

22/03
18:00

SHB Đà Nẵng - Công An Hà Nội

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – CHUNG KẾT

22/03
23:30

Arsenal - Manchester City

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

22/03
19:00

 Newcastle - Sunderland

FPT Play

22/03
21:15

 Aston Villa - West Ham

FPT Play

22/03
21:15

 Tottenham - Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

22/03
20:00

 Barcelona - Rayo Vallecano

ON FOOTBALL

22/03
22:15

 Celta Vigo - Alaves

ON FOOTBALL

23/03
00:30

 Ath.Bilbao - Real Betis

ON FOOTBALL

23/03
03:00

 Real Madrid - Atletico Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30

22/03
18:30

 Como - Pisa

22/03
21:00

 Bologna - Lazio

 Atalanta - Verona

ON SPORTS+

23/03
00:00

 Roma - Lecce

ON SPORTS+

23/03
02:45

 Fiorentina - Inter Milan

ON SPORTS+

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27

22/03
21:30

 Mainz - Frankfurt

TV 360

22/03
23:30

 St. Pauli - Freiburg

TV 360

23/03
01:30

 Augsburg - Stuttgart

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27

22/03
21:00

 Lyon - Monaco

ON SPORTS NEWS

22/03
23:15

 Paris - Le Havre

 Marseille - Lille

ON SPORTS NEWS

 Rennes - Metz

23/03
02:45

 Nantes - Strasbourg

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025/26 - VÒNG TỨ KẾT

21/03

18:00

Ninh Bình 3-2 PVF-CAND

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ

21/03

19:15

Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh

FPT Play, TV360+9, MyTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

21/03

19:30

Brighton 2-1 Liverpool

FPT Play

21/03

22:00

Fulham 2-1 Burnley

FPT Play

22/03

00:30

Everton 3-0 Chelsea

FPT Play

22/03

03:00

Leeds 0-0 Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

21/03

20:00

Elche 2-1 Mallorca

SCTV 15

21/03

22:15

Espanyol 1-2 Getafe

SCTV 15

22/03

00:30

Levante 4-2 Real Oviedo

SCTV 22

Osasuna 1-0 Girona

SCTV 15

22/03

03:00

Sevilla 0-2 Valencia

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30

21/03

21:00

Parma 0-2 Cremonese

ON FOOTBALL

22/03

00:00

AC Milan 3-2 Torino

ON FOOTBALL

22/03

02:45

Juventus 1-1 Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27

21/03

21:30

Bayern Munich 4-0 Union Berlin

TV 360

Heidenheim 3-3 Leverkusen

TV 360

Cologne 3-3 M’gladbach

TV 360

Wolfsburg 0-1 Werder Bremen

TV 360

22/03

00:30

Dortmund 3-2 Hamburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27

21/03

23:00

Toulouse 1-0 Lorient

ON SPORTS NEWS

22/03

01:00

Auxerre 3-0 Brest

ON SPORTS NEWS

22/03

03:00

Nice 0-4 PSG

ON SPORTS NEWS