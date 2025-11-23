|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
23/11
|
Thép Xanh Nam Định - Long An
|
FPT Play, TV 360+7
|
23/11
|
Hải Phòng - Ninh Bình
|
FPT Play, HTV1, SCTV, MyTV, TV360
|
23/11
|
Công an TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV
|
23/11
|
Công an Hà Nội - Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV360+6, My TV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Leeds - Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
23/11
|
Arsenal - Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Real Oviedo - Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
23/11
|
Real Betis - Girona
|
SCTV 22
|
24/11
|
Getafe - Atl. Madrid
|
SCTV 15
|
24/11
|
Elche - Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Hellas Verona - Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/11
|
Cremonese - Roma
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Lazio - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Inter Milan - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
23/11
|
RB Leipzig - Werder Bremen
|
TV 360
|
23/11
|
St. Pauli - Union Berlin
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Auxerre - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
|
Nantes - Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
Brestois - Metz
|
ON SPORTS+
|
Toulouse - Angers
|
24/11
|
Lille - Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 9
|
24/11
|
Al Nassr - Al Khaleej
|
MLS 2025 – VÒNG PLAY-OFF
|
24/11
|
FC Cincinnati - Inter Miami
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
22/11
16:00
|
Hong Kong (TQ) 2-0 Macau (TQ)
|
FPT Play
|
22/11
19:00
|
Singapore 0-6 Việt Nam
|
FPT Play
|
22/11
19:00
|
Malaysia 13-0 QĐ Bắc Mariana
|
FPT Play
|
CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
22/11
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, TV 360+10
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
22/11
19:30
|
Burnley 0-2 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
22/11
22:00
|
Bournemouth 2-2 West Ham
|
K+ SPORT 2
|
Liverpool 0-3 Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
Brighton 2-1 Brentford
|
K+ACTION
|
Fulham 1-0 Sunderland
|
K+LIFE
|
Wolverhampton 0-2 Crystal Palace
|
K+Live 1
|
23/11
00:30
|
Newcastle 2-1 Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
20:00
|
Alaves 0-1 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
22/11
22:15
|
Barcelona 4-0 Ath.Bilbao
|
SCTV 22
|
23/11
00:30
|
Osasuna 1-3 Real Sociedad
|
SCTV 15
|
23/11
03:00
|
Villarreal 2-1 Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
22/11
21:00
|
Cagliari 3-3 Genoa
|
ON SPORTS +
|
Udinese 0-3 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
23/11
00:00
|
Fiorentina 1-1 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
23/11
02:45
|
Napoli 3-1 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
22/11
21:30
|
Augsburg 1-0 Hamburg
|
TV 360
|
Bayern Munich 6-2 Freiburg
|
TV 360
|
Dortmund 3-3 Stuttgart
|
TV 360
|
Heidenheim 0-3 M’gladbach
|
TV 360
|
Wolfsburg 1-3 Leverkusen
|
TV 360
|
23/11
00:30
|
Koln 3-4 E.Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
22/11
23:00
|
Lens 1-0 Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
01:00
|
Rennes 4-1 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
03:05
|
PSG 3-0 Le Havre
|
ON SPORTS NEWS