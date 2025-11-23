Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8

23/11
18:00

Thép Xanh Nam Định - Long An

FPT Play, TV 360+7

23/11
18:00

Hải Phòng - Ninh Bình

FPT Play, HTV1, SCTV, MyTV, TV360

23/11
19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV

23/11
19:15

Công an Hà Nội - Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+6, My TV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

23/11
21:00

 Leeds - Aston Villa

K+ SPORT 1

23/11
23:30

 Arsenal - Tottenham

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

23/11
20:00

 Real Oviedo - Rayo Vallecano

SCTV 15

23/11
22:15

 Real Betis - Girona

SCTV 22

24/11
00:30

 Getafe - Atl. Madrid

SCTV 15

24/11
03:00

 Elche - Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

23/11
18:30

 Hellas Verona - Parma

ON FOOTBALL

23/11
21:00

 Cremonese - Roma

ON FOOTBALL

24/11
00:00

 Lazio - Lecce

ON FOOTBALL

24/11
02:45

 Inter Milan - AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

23/11
21:30

 RB Leipzig - Werder Bremen

TV 360

23/11
23:30

 St. Pauli - Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

23/11
21:00

 Auxerre - Lyon

ON SPORTS NEWS

23/11
23:15

 Nantes - Lorient

ON SPORTS NEWS

 Brestois - Metz

ON SPORTS+

 Toulouse - Angers

24/11
02:45

 Lille - Paris

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 9

24/11
00:30

Al Nassr - Al Khaleej

MLS 2025 – VÒNG PLAY-OFF 

24/11
05:00

FC Cincinnati - Inter Miami

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

22/11

16:00

Hong Kong (TQ) 2-0 Macau (TQ)

FPT Play

22/11

19:00

Singapore 0-6 Việt Nam

FPT Play

22/11

19:00

Malaysia 13-0 QĐ Bắc Mariana

FPT Play

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8

22/11

18:00

Trường Tươi Đồng Nai 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV 360+10

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

22/11

19:30

Burnley 0-2 Chelsea 

K+ SPORT 1

22/11

22:00

Bournemouth 2-2 West Ham 

K+ SPORT 2

Liverpool 0-3 Nottingham Forest 

K+ SPORT 1

Brighton 2-1 Brentford 

K+ACTION

Fulham 1-0 Sunderland 

K+LIFE

Wolverhampton 0-2 Crystal Palace 

K+Live 1

23/11

00:30

Newcastle 2-1 Manchester City 

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

22/11

20:00

Alaves 0-1 Celta Vigo 

SCTV 15

22/11

22:15

Barcelona 4-0 Ath.Bilbao 

SCTV 22

23/11

00:30

 Osasuna 1-3 Real Sociedad 

SCTV 15

23/11

03:00

 Villarreal 2-1 Mallorca 

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

22/11

21:00

 Cagliari 3-3 Genoa 

ON SPORTS +

 Udinese 0-3 Bologna 

ON FOOTBALL

23/11

00:00

 Fiorentina 1-1 Juventus 

ON FOOTBALL

23/11

02:45

 Napoli 3-1 Atalanta 

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

22/11

21:30

 Augsburg 1-0 Hamburg

TV 360

 Bayern Munich 6-2 Freiburg 

TV 360

 Dortmund 3-3 Stuttgart 

TV 360

 Heidenheim 0-3 M’gladbach 

TV 360

 Wolfsburg 1-3 Leverkusen 

TV 360

23/11

00:30

 Koln 3-4 E.Frankfurt 

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

22/11

23:00

 Lens 1-0 Strasbourg 

ON SPORTS NEWS

23/11

01:00

 Rennes 4-1 Monaco 

ON SPORTS NEWS

23/11

03:05

 PSG 3-0 Le Havre 

ON SPORTS NEWS