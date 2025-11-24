Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

24/11
16:00

 U17 Malaysia - U17 Hong Kong (Trung Quốc)

FPT Play

24/11
19:00

U17 Việt Nam - U17 Quần đảo Bắc Mariana

FPT Play

24/11
19:00

U17 Singapore – U17 Macau (Trung Quốc)

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

25/11
03:00

 Manchester Utd - Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

25/11
03:00

 Espanyol - Sevilla

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

25/11
00:30

 Torino - Como

ON FOOTBALL

25/11
02:45

 Sassuolo - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16

25/11
01:00

 Randers - Odense

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 13

25/11
00:00

 Konyaspor - Antalyaspor

 Istanbul Basaksehir - Trabzonspor

HẠNG NHÌ PHÁP 2025/26 – VÒNG 15

25/11
02:45

 Reims - Montpellier

HẠNG NHÌ ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

25/11
02:30

 Sampdoria - Juve Stabia

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

25/11
02:30

 Real Sociedad B - Valladolid

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

25/11
03:00

 Deportivo Riestra - Barracas Central

25/11
05:15

 Racing Club - River Plate

25/11
08:00

 Club Atletico Union - Gimnasia La Plata

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 35

25/11
05:00

 Mirassol - Ceara

25/11
07:00

 Internacional - Santos

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

25/11
10:00

San Diego - Minnesota United

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8

23/11
18:00

Thép Xanh Nam Định 2-0 Long An

FPT Play, TV 360+7

23/11
18:00

Hải Phòng 1-2 Ninh Bình

FPT Play, HTV1, SCTV, MyTV, TV360

23/11
19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 3-0 TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV

23/11
19:15

Công an Hà Nội 2-2 Thể Công Viettel (pen 3-4)

FPT Play, TV360+6, My TV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

23/11
21:00

 Leeds 1-2 Aston Villa

K+ SPORT 1

23/11
23:30

 Arsenal 4-1 Tottenham

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

23/11
20:00

 Real Oviedo 2-0 Rayo Vallecano

SCTV 15

23/11
22:15

 Real Betis 1-1 Girona

SCTV 22

24/11
00:30

 Getafe 0-1 Atl. Madrid

SCTV 15

24/11
03:00

 Elche 2-2 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

23/11
18:30

 Hellas Verona 1-2 Parma

ON FOOTBALL

23/11
21:00

 Cremonese 1-3 Roma

ON FOOTBALL

24/11
00:00

 Lazio 2-0 Lecce

ON FOOTBALL

24/11
02:45

 Inter Milan 0-1 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11

23/11
21:30

 RB Leipzig 2-0 Werder Bremen

TV 360

23/11
23:30

 St. Pauli 01- Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

23/11
21:00

 Auxerre 1-0 Lyon

ON SPORTS NEWS

23/11
23:15

 Nantes 1-1 Lorient

ON SPORTS NEWS

 Brestois 3-2 Metz

ON SPORTS+

 Toulouse 0-1 Angers

24/11
02:45

 Lille 4-2 Paris

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 9

24/11
00:30

Al Nassr 4-1 Al Khaleej

MLS 2025 – VÒNG PLAY-OFF 

24/11
05:00

FC Cincinnati - Inter Miami