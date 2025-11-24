|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
24/11
|
U17 Malaysia - U17 Hong Kong (Trung Quốc)
|
FPT Play
|
24/11
|
U17 Việt Nam - U17 Quần đảo Bắc Mariana
|
FPT Play
|
24/11
|
U17 Singapore – U17 Macau (Trung Quốc)
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
25/11
|
Manchester Utd - Everton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
25/11
|
Espanyol - Sevilla
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
25/11
|
Torino - Como
|
ON FOOTBALL
|
25/11
|
Sassuolo - Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16
|
25/11
|
Randers - Odense
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 13
|
25/11
|
Konyaspor - Antalyaspor
|
Istanbul Basaksehir - Trabzonspor
|
HẠNG NHÌ PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
25/11
|
Reims - Montpellier
|
HẠNG NHÌ ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
25/11
|
Sampdoria - Juve Stabia
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
25/11
|
Real Sociedad B - Valladolid
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
25/11
|
Deportivo Riestra - Barracas Central
|
25/11
|
Racing Club - River Plate
|
25/11
|
Club Atletico Union - Gimnasia La Plata
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 35
|
25/11
|
Mirassol - Ceara
|
25/11
|
Internacional - Santos
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
25/11
|
San Diego - Minnesota United
|
|
CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
23/11
|
Thép Xanh Nam Định 2-0 Long An
|
FPT Play, TV 360+7
|
23/11
|
Hải Phòng 1-2 Ninh Bình
|
FPT Play, HTV1, SCTV, MyTV, TV360
|
23/11
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 3-0 TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV
|
23/11
|
Công an Hà Nội 2-2 Thể Công Viettel (pen 3-4)
|
FPT Play, TV360+6, My TV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Leeds 1-2 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
23/11
|
Arsenal 4-1 Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Real Oviedo 2-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
23/11
|
Real Betis 1-1 Girona
|
SCTV 22
|
24/11
|
Getafe 0-1 Atl. Madrid
|
SCTV 15
|
24/11
|
Elche 2-2 Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Hellas Verona 1-2 Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/11
|
Cremonese 1-3 Roma
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Lazio 2-0 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Inter Milan 0-1 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
23/11
|
RB Leipzig 2-0 Werder Bremen
|
TV 360
|
23/11
|
St. Pauli 01- Union Berlin
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Auxerre 1-0 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
|
Nantes 1-1 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
Brestois 3-2 Metz
|
ON SPORTS+
|
Toulouse 0-1 Angers
|
24/11
|
Lille 4-2 Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 9
|
24/11
|
Al Nassr 4-1 Al Khaleej
|
MLS 2025 – VÒNG PLAY-OFF
|
24/11
|
FC Cincinnati - Inter Miami