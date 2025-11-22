Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 13
(giờ Việt Nam)
Ngày - giờ Trận đấu Trực tiếp
29/11/2025 22:00:00 Brentford - Burnley
29/11/2025 22:00:00 Manchester City - Leeds
29/11/2025 22:00:00 Sunderland - Bournemouth
30/11/2025 00:30:00 Everton - Newcastle
30/11/2025 03:00:00 Tottenham - Fulham
30/11/2025 19:00:00 Crystal Palace - Manchester United
30/11/2025 21:05:00 Nottingham Forest - Brighton
30/11/2025 21:05:00 Aston Villa - Wolves
30/11/2025 21:05:00 West Ham - Liverpool
30/11/2025 23:30:00 Chelsea - Arsenal