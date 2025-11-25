Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

24/11
16:00

 U17 Malaysia - U17 Hong Kong (Trung Quốc)

FPT Play

24/11
19:00

U17 Việt Nam - U17 Quần đảo Bắc Mariana

FPT Play

24/11
19:00

U17 Singapore – U17 Macau (Trung Quốc)

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12

25/11
03:00

 Manchester Utd - Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13

25/11
03:00

 Espanyol - Sevilla

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12

25/11
00:30

 Torino - Como

ON FOOTBALL

25/11
02:45

 Sassuolo - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

25/11
03:00

 Deportivo Riestra - Barracas Central

25/11
05:15

 Racing Club - River Plate

25/11
08:00

 Club Atletico Union - Gimnasia La Plata

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 35

25/11
05:00

 Mirassol - Ceara

25/11
07:00

 Internacional - Santos

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

25/11
10:00

San Diego - Minnesota United