Lịch thi đấu vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu

NGÀY - GIỜ ĐỘI TỶ SỐ ĐỘI TRỰC TIẾP 26/3/2026 Italia Bắc Ireland Thổ Nhĩ Kỳ Romania Ba Lan Albania UKraine Thụy Điển CH Séc Ireland Slovakia Kosovo Xứ Wales Bosna và Hercegovina Đan Mạch Bắc Macedonia

Lễ bốc thăm play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã tạo nên loạt cặp đấu căng thẳng khi 16 đội phải tranh bốn suất cuối cùng bằng thể thức loại trực tiếp một trận.

Tuyển Italia rơi vào nhánh A, gặp Bắc Ireland ở bán kết, trong khi xứ Wales đối đầu Bosnia ở cặp còn lại. Ukraine chạm trán Thụy Điển tại nhánh B, còn Ba Lan đấu Albania. Nhánh C có Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania và Slovakia gặp Kosovo.

Đan Mạch cũng gặp thử thách lớn khi phải vượt qua Bắc Macedonia để tiến tới trận quyết định với CH Czech hoặc CH Ireland.

Ở vòng play-off liên lục địa, New Caledonia đấu Jamaica và Bolivia gặp Suriname, với CH Congo và Iraq chờ sẵn ở chung kết nhánh để tranh hai vé còn lại dự World Cup 2026.

Theo lịch, các trận vòng play-off sẽ diễn ra vào tháng 3/2026, trước khi lễ bốc thăm World Cup 2026 được tổ chức tại Washington D.C. ngày 5/12/2025.