Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
25/12
21:50
|
Al Feiha - Al Hazm
|
26/12
00:30
|
Al Riyadh - Al Ettifaq
|
NEOM - Al Najma
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
24/12
19:30
|
Burkina Faso 2-1 Guinea Xích Đạo
|
24/12
22:00
|
Algeria 3-0 Sudan
|
25/12
00:30
|
Bờ Biển Ngà 1-0 Mozambique
|
25/12
03:00
|
Cameroon 1-0 Gabon
