Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

25/12

21:50

Al Feiha - Al Hazm

26/12

00:30

Al Riyadh - Al Ettifaq

NEOM - Al Najma

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG

24/12

19:30

Burkina Faso 2-1 Guinea Xích Đạo

24/12

22:00

Algeria 3-0 Sudan

25/12

00:30

Bờ Biển Ngà 1-0 Mozambique

25/12

03:00

Cameroon 1-0 Gabon

