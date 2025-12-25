Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11 25/12 21:50 Al Feiha - Al Hazm 26/12 00:30 Al Riyadh - Al Ettifaq NEOM - Al Najma

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG 24/12 19:30 Burkina Faso 2-1 Guinea Xích Đạo 24/12 22:00 Algeria 3-0 Sudan 25/12 00:30 Bờ Biển Ngà 1-0 Mozambique 25/12 03:00 Cameroon 1-0 Gabon

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn