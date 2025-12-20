Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 17
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU Trực tiếp
27/12/2025 03:00:00 Manchester United - Newcastle
27/12/2025 19:30:00 Nottingham Forest - Manchester City
27/12/2025 22:00:00 Liverpool - Wolves
27/12/2025 22:00:00 Arsenal - Brighton
27/12/2025 22:00:00 Brentford - Bournemouth
27/12/2025 22:00:00 Burnley - Everton
27/12/2025 22:00:00 West Ham - Fulham
28/12/2025 00:30:00 Chelsea - Aston Villa
28/12/2025 21:00:00 Sunderland - Leeds
28/12/2025 23:30:00 Crystal Palace - Tottenham