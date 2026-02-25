Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

26/02

00:45

Atalanta - Dortmund

ON SPORTS NEWS

26/02

03:00

Juventus - Galatasaray

TV 360

PSG - Monaco

ON FOOTBALL

Real Madrid - Benfica

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

26/02

02:45

Millwall - Birmingham

Norwich - Sheffield Wed

Sheffield Utd - Coventry

26/02

03:00

Stoke - Oxford Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10

26/02

02:00

Al Feiha - NEOM

Al Najma - Al Nassr

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7

26/02

03:00

Barracas Central - Tigre

Gimnasia - Rosario Central

26/02

05:30

Newells Old Boys - Estudiantes

Velez Sarsfield - Deportivo Riestra

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 4

26/02

05:00

Bragantino - Atletico Paranaense

Remo Belem - Internacional

26/02

05:30

Coritiba - Sao Paulo

26/02

06:00

Cruzeiro - Corinthians

26/02

07:30

Gremio - Atletico Mineiro

Palmeiras - Fluminense

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

26/02

05:00

Bahia - O Higgins

26/02

07:30

Argentinos Juniors - Barcelona SC

Botafogo - Nacional Potosi

V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ VÙ VÒNG 10

24/02

18:00

Thanh Hóa 1-3 CAHN

FPT Play, TV360+9

24/02

19:15

Thể Công Viettel 1-0 TX Nam Định

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG PLAY OFF

25/02

00:45

Atletico Madrid 4-1 Club Brugge

TV 360

25/02

03:00

Newcastle 3-2 FK Qarabag

ON SPORTS NEWS

Leverkusen 0-0 Olympiacos

TV 360

Inter Milan 1-2 Bodo Glimt

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

25/02

02:45

Watford 0-2 Ipswich

Hull City 4-2 Derby County

Wrexham 2-1 Portsmouth

Swansea City 1-1 Preston

West Brom 1-1 Charlton

Middlesbrough 1-1 Leicester

Blackburn Rovers 1-2 Bristol City

25/02

03:00

Southampton 5-0 Queens Park Rangers

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

25/02

05:00

Huachipato - Carabobo

25/02

07:30

Ind. Medellin - Liverpool Montevideo

Sporting Cristal - 2 de Mayo

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10

25/02

02:00

Al Hazem 1-1 Al Ittihad

Al Khaleej 2-3 Al Kholood

Al Taawoun 1-1 Al Hilal