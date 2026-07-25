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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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25/07
21:00
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Celtic - AC Milan
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25/07
23:00
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PSV Eindhoven - Villarreal
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26/07
02:00
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FC Porto - Aston Villa
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26/07
05:00
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Liverpool - Sunderland
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
23:00
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AGF Aarhus - Brondby
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15
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25/07
21:00
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Kristiansund - Start
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 14
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25/07
20:00
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Degerfors - Djurgardens
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25/07
22:30
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Kalmar - Mjallby
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VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
23:00
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Lausanne - Grasshopper
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Servette - Basel
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26/07
01:30
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Luzern - Thun
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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24/07
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Campuchia 1-2 Singapore
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VTV, TV360, F PT Play
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24/07
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Timor Leste 0-7 Việt Nam
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VTV, TV360, F PT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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25/07
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Vasteras SK 2-0 Orgryte IS
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Viborg FF 1-0 OB Odense
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17
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24/07
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FF Jaro 2-1 Seinajoen JK
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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CSKA Moscow 2-1 Baltika Kaliningrad
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VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25
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25/07
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St. Patricks Athletic 1-1 Dundalk
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Gimnasia Mendoza 0-1 Central Cordoba
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25/07
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Racing Club - Gimnasia La Plata
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Velez Sarsfield - Instituto
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25/07
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CA Huracan - Banfield
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CA Platense - Union De Santa Fe