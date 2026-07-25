Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

25/07

21:00

Celtic - AC Milan

25/07

23:00

PSV Eindhoven - Villarreal

26/07

02:00

FC Porto - Aston Villa

26/07

05:00

Liverpool - Sunderland

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

25/07

23:00

AGF Aarhus - Brondby

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15

25/07

21:00

Kristiansund - Start

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 14

25/07

20:00

Degerfors - Djurgardens

25/07

22:30

Kalmar - Mjallby

VĐQG THỤY SỸ 2026/27 – VÒNG 1

25/07

23:00

Lausanne - Grasshopper

Servette - Basel

26/07

01:30

Luzern - Thun

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

24/07
19:00

Campuchia 1-2 Singapore

VTV, TV360, F PT Play

24/07
20:30

Timor Leste 0-7 Việt Nam

VTV, TV360, F PT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

25/07
00:00

Vasteras SK 2-0 Orgryte IS

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

Viborg FF 1-0 OB Odense

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17

24/07
23:00

FF Jaro 2-1 Seinajoen JK

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

CSKA Moscow 2-1 Baltika Kaliningrad

VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25

25/07
02:00

St. Patricks Athletic 1-1 Dundalk

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
02:45

Gimnasia Mendoza 0-1 Central Cordoba

25/07
05:00

Racing Club - Gimnasia La Plata

Velez Sarsfield - Instituto

25/07
07:15

CA Huracan - Banfield

CA Platense - Union De Santa Fe