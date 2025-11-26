|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
26/11
16:00
U17 Quần đảo Bắc Mariana - U17 Singapore
FPT Play
26/11
19:00
U17 Ma Cao (TQ) ) - U17 Malaysia
FPT Play
26/11
19:00
U17 Việt Nam - U17 Hong Kong (TQ)
FPT Play
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
27/11
00:45
AEP Paphos - Monaco
ON FOOTBALL
FC Copenhagen - Kairat Almaty
ON SPORTS NEWS
27/11
03:00
E.Frankfurt - Atalanta
ON SPORTS
Olympiakos - Real Madrid
TV 360
Sporting Lisbon - Club Brugge
ON SPORTS +
Arsenal - Bayern Munich
TV 360
Atletico Madrid - Inter Milan
ON SPORTS NEWS
Liverpool - PSV Eindhoven
TV 360
PSG - Tottenham
ON FOOTBALL
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
27/11
02:45
Blackburn - QPR
Millwall - Sheffield Wed
Sheffield Utd - Portsmouth
Wrexham - Bristol City
27/11
03:00
West Brom - Birmingham
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36
|
27/11
05:00
Bragantino - Fortaleza
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11
17:00
Ulsan HD - Buriram Utd
26/11
19:15
Shanghai Shenhua - Vissel Kobe
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11
00:45
Ajax 0-1 Benfica
ON FOOTBALL
Galatasaray 0-1 Saint Gilloise
ON SPORTS NEWS
|
26/11
03:00
Bodo Glimt 2-3 Juventus
TV 360
Dortmund 3-0 Villarreal
TV 360
Napoli 2-0 FK Qarabag
ON SPORTS
Slavia Prague 0-0 Ath.Bilbao
ON SPORTS +
Chelsea 3-0 Barcelona
TV 360
Manchester City 0-2 Leverkusen
ON FOOTBALL
Marseille 2-1 Newcastle
ON SPORTS NEWS
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
26/11
02:45
Hull 0-2 Ipswich
Middlesbrough 2-4 Coventry
Norwich 1-1 Oxford Utd
Stoke 3-0 Charlton
Swansea 1-2 Derby
Watford 1-1 Preston
26/11
03:00
Southampton 3-0 Leicester
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11
14:45
Melbourne City 2-0 Johor DT
25/11
17:00
Gangwon 1-3 Machida Zelvia
Shanghai Port 1-3 FC Seoul
25/11
19:15
Chengdu Rongcheng 1-1 S.Hiroshima
25/11
23:00
Al Wahda 3-1 Al Sadd
26/11
01:15
Al Hilal 4-0 Al Shorta