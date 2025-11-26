Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

26/11

16:00

U17 Quần đảo Bắc Mariana - U17 Singapore

FPT Play

26/11

19:00

U17 Ma Cao (TQ) ) - U17 Malaysia

FPT Play

26/11

19:00

U17 Việt Nam - U17 Hong Kong (TQ)

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

27/11

00:45

AEP Paphos - Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen - Kairat Almaty

ON SPORTS NEWS

27/11

03:00

E.Frankfurt - Atalanta

ON SPORTS

Olympiakos - Real Madrid

TV 360

Sporting Lisbon - Club Brugge

ON SPORTS +

Arsenal - Bayern Munich

TV 360

Atletico Madrid - Inter Milan

ON SPORTS NEWS

Liverpool - PSV Eindhoven

TV 360

PSG - Tottenham

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

27/11

02:45

Blackburn - QPR

Millwall - Sheffield Wed

Sheffield Utd - Portsmouth

Wrexham - Bristol City

27/11

03:00

West Brom - Birmingham

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36

27/11

05:00

Bragantino - Fortaleza

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

26/11

17:00

Ulsan HD - Buriram Utd

26/11

19:15

Shanghai Shenhua - Vissel Kobe

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

26/11

00:45

Ajax 0-1 Benfica

ON FOOTBALL

Galatasaray 0-1 Saint Gilloise

ON SPORTS NEWS

26/11

03:00

Bodo Glimt 2-3 Juventus

TV 360

Dortmund 3-0 Villarreal

TV 360

Napoli 2-0 FK Qarabag

ON SPORTS

Slavia Prague 0-0 Ath.Bilbao

ON SPORTS +

Chelsea 3-0 Barcelona

TV 360

Manchester City 0-2 Leverkusen

ON FOOTBALL

Marseille 2-1 Newcastle

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

26/11

02:45

Hull 0-2 Ipswich

Middlesbrough 2-4 Coventry

Norwich 1-1 Oxford Utd

Stoke 3-0 Charlton

Swansea 1-2 Derby

Watford 1-1 Preston

26/11

03:00

Southampton 3-0 Leicester

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

25/11

14:45

Melbourne City 2-0 Johor DT

25/11

17:00

Gangwon 1-3 Machida Zelvia

Shanghai Port 1-3 FC Seoul

25/11

19:15

Chengdu Rongcheng 1-1 S.Hiroshima

25/11

23:00

Al Wahda 3-1 Al Sadd

26/11

01:15

Al Hilal 4-0 Al Shorta