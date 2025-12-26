Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18 27/12

03:00 Manchester Utd - Newcastle K+SPORT 1 AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG 26/12

19:30 Angola - Zimbabwe 26/12

22:00 Egypt - South Africa 27/12

00:30 Zambia - Comoros 27/12

03:00 Morocco - Mali VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 20 26/12

19:30 Racing Genk - Club Brugge 26/12

22:00 Cercle Brugge - Saint Gilloise 27/12

00:30 Standard Liege - Sint-Truidense 27/12

02:45 Anderlecht - Charleroi HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22 26/12

19:30 Birmingham - Derby 26/12

20:00 Millwall - Ipswich 26/12

22:00 Sheffield Wed - Hull Portsmouth - QPR Oxford Utd - Southampton West Brom - Bristol City Leicester - Watford Stoke - Preston Coventry - Swansea Norwich - Charlton Middlesbrough - Blackburn 27/12

00:30 Wrexham - Sheffield Utd VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10 26/12

15:35 Newcastle Jets - Macarthur VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11 26/12

20:05 Al Fateh - Al Ahli 26/12

22:00 Al Kholood - Al Taawoun 27/12

00:30 Al Hilal - Al Khaleej

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11 25/12 21:50 Al Feiha 0-0 Al Hazm 26/12 00:30 Al Riyadh 0-2 Al Ettifaq NEOM 2-1 Al Najma

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn