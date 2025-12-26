|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
27/12
|
Manchester Utd - Newcastle
|
K+SPORT 1
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
26/12
|
Angola - Zimbabwe
|
26/12
|
Egypt - South Africa
|
27/12
|
Zambia - Comoros
|
27/12
|
Morocco - Mali
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 20
|
26/12
|
Racing Genk - Club Brugge
|
26/12
|
Cercle Brugge - Saint Gilloise
|
27/12
|
Standard Liege - Sint-Truidense
|
27/12
|
Anderlecht - Charleroi
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
26/12
|
Birmingham - Derby
|
26/12
|
Millwall - Ipswich
|
26/12
|
Sheffield Wed - Hull
|
Portsmouth - QPR
|
Oxford Utd - Southampton
|
West Brom - Bristol City
|
Leicester - Watford
|
Stoke - Preston
|
Coventry - Swansea
|
Norwich - Charlton
|
Middlesbrough - Blackburn
|
27/12
|
Wrexham - Sheffield Utd
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
26/12
|
Newcastle Jets - Macarthur
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
26/12
|
Al Fateh - Al Ahli
|
26/12
|
Al Kholood - Al Taawoun
|
27/12
|
Al Hilal - Al Khaleej
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
25/12
21:50
|
Al Feiha 0-0 Al Hazm
|
26/12
00:30
|
Al Riyadh 0-2 Al Ettifaq
|
NEOM 2-1 Al Najma
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn