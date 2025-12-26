Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18

27/12  
03:00

Manchester Utd - Newcastle

K+SPORT 1

AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG

26/12
  19:30

Angola - Zimbabwe

26/12  
22:00

Egypt - South Africa

27/12  
00:30

Zambia - Comoros

27/12  
03:00

Morocco - Mali

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 20

26/12  
19:30

Racing Genk - Club Brugge

26/12  
22:00

Cercle Brugge - Saint Gilloise

27/12  
00:30

Standard Liege - Sint-Truidense

27/12  
02:45

Anderlecht - Charleroi

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22

26/12  
19:30

Birmingham - Derby

26/12  
20:00

Millwall - Ipswich

26/12  
22:00

Sheffield Wed - Hull

Portsmouth - QPR

Oxford Utd - Southampton

West Brom - Bristol City

Leicester - Watford

Stoke - Preston

Coventry - Swansea

Norwich - Charlton

Middlesbrough - Blackburn

27/12  
00:30

Wrexham - Sheffield Utd

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

26/12  
15:35

Newcastle Jets - Macarthur

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

26/12  
20:05

Al Fateh - Al Ahli

26/12  
22:00

Al Kholood - Al Taawoun

27/12  
00:30

Al Hilal - Al Khaleej

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

25/12

21:50

Al Feiha 0-0 Al Hazm

26/12

00:30

Al Riyadh 0-2 Al Ettifaq

NEOM 2-1 Al Najma

