|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
27/02
00:45
|
Stuttgart - Celtic
|
ON FOOTBALL
|
Crvena Zvezda - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad
|
ON SPORTS
|
Viktoria Plzen - Panathinaikos
|
ON SPORTS +
|
27/02
03:00
|
Celta Vigo - PAOK Thessaloniki
|
ON SPORTS NEWS
|
KRC Genk - Dinamo Zagreb
|
ON SPORTS +
|
Nottingham Forest - Fenerbahce
|
ON FOOTBALL
|
Bologna - Brann
|
ON SPORTS
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
27/02
00:45
|
Samsunspor - FK Shkendija
|
TV 360
|
NK Celje - Drita Gjilan
|
TV 360
|
Fiorentina - Jagiellonia Bialystok
|
TV 360
|
HNK Rijeka - Omonia Nicosia
|
TV 360
|
27/02
03:00
|
Lech Poznan - KuPS
|
TV 360
|
AZ Alkmaar - FC Noah
|
TV 360
|
Lausanne - Sigma Olomouc
|
TV 360
|
Crystal Palace - HSK Zrinjski
|
TV 360
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/02
03:15
|
Racing Club - Ind. Rivadavia
|
Sarmiento - Union
|
27/02
05:30
|
River Plate - Banfield
|
Estudiantes - Huracan
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
26/02
00:45
|
Atalanta 4-1 Dortmund
|
ON SPORTS NEWS
|
26/02
03:00
|
Juventus 3-2 Galatasaray
|
TV 360
|
PSG 2-2 Monaco
|
ON FOOTBALL
|
Real Madrid 2-1 Benfica
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34
|
26/02
02:45
|
Millwall 3-0 Birmingham
|
Norwich 2-0 Sheffield Wed
|
Sheffield Utd 1-2 Coventry
|
26/02
03:00
|
Stoke 2-1 Oxford Utd
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10
|
26/02
02:00
|
Al Feiha 1-1 NEOM
|
Al Najma 0-5 Al Nassr
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7
|
26/02
03:00
|
Barracas Central 2-1 Tigre
|
Gimnasia 1-2 Rosario Central
|
26/02
05:30
|
Newells Old Boys - Estudiantes
|
Velez Sarsfield - Deportivo Riestra
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 4
|
26/02
05:00
|
Bragantino - Atletico Paranaense
|
Remo Belem - Internacional
|
26/02
05:30
|
Coritiba - Sao Paulo
|
26/02
06:00
|
Cruzeiro - Corinthians
|
26/02
07:30
|
Gremio - Atletico Mineiro
|
Palmeiras - Fluminense
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
26/02
05:00
|
Bahia - O Higgins
|
26/02
07:30
|
Argentinos Juniors - Barcelona SC
|
Botafogo - Nacional Potosi