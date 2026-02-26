Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

27/02

00:45

Stuttgart - Celtic

ON FOOTBALL

Crvena Zvezda - Lille

ON SPORTS NEWS

Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad

ON SPORTS

Viktoria Plzen - Panathinaikos

ON SPORTS +

27/02

03:00

Celta Vigo - PAOK Thessaloniki

ON SPORTS NEWS

KRC Genk - Dinamo Zagreb

ON SPORTS +

Nottingham Forest - Fenerbahce

ON FOOTBALL

Bologna - Brann

ON SPORTS

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

27/02

00:45

Samsunspor - FK Shkendija

TV 360

NK Celje - Drita Gjilan

TV 360

Fiorentina - Jagiellonia Bialystok

TV 360

HNK Rijeka - Omonia Nicosia

TV 360

27/02

03:00

Lech Poznan - KuPS

TV 360

AZ Alkmaar - FC Noah

TV 360

Lausanne - Sigma Olomouc

TV 360

Crystal Palace - HSK Zrinjski

TV 360

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7

27/02

03:15

Racing Club - Ind. Rivadavia

Sarmiento - Union

27/02

05:30

River Plate - Banfield

Estudiantes - Huracan

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

26/02

00:45

Atalanta 4-1 Dortmund

ON SPORTS NEWS

26/02

03:00

Juventus 3-2 Galatasaray

TV 360

PSG 2-2 Monaco

ON FOOTBALL

Real Madrid 2-1 Benfica

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

26/02

02:45

Millwall 3-0 Birmingham

Norwich 2-0 Sheffield Wed

Sheffield Utd 1-2 Coventry

26/02

03:00

Stoke 2-1 Oxford Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10

26/02

02:00

Al Feiha 1-1 NEOM

Al Najma 0-5 Al Nassr

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7

26/02

03:00

Barracas Central 2-1 Tigre

Gimnasia 1-2 Rosario Central

26/02

05:30

Newells Old Boys - Estudiantes

Velez Sarsfield - Deportivo Riestra

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 4

26/02

05:00

Bragantino - Atletico Paranaense

Remo Belem - Internacional

26/02

05:30

Coritiba - Sao Paulo

26/02

06:00

Cruzeiro - Corinthians

26/02

07:30

Gremio - Atletico Mineiro

Palmeiras - Fluminense

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

26/02

05:00

Bahia - O Higgins

26/02

07:30

Argentinos Juniors - Barcelona SC

Botafogo - Nacional Potosi