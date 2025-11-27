Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG

27/11

17:00

Ratchaburi - Nam Định

FPT Play

27/11

19:15

Bắc Kinh Quốc An - CAHN

FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

28/11

00:45

Aston Villa - Young Boys

ON SPORTS NEWS

Roma - Midtjylland

ON SPORTS

Fenerbahce - Ferencvarosi

TV 360

Feyenoord - Celtic

ON SPORTS +

Lille - Dinamo Zagreb

TV 360

Ludogorets Razgrad - Celta Vigo

TV 360

PAOK Saloniki - Brann

TV 360

FC Porto - Nice

ON FOOTBALL

Viktoria Plzen - Freiburg

TV 360

28/11

03:00

Bologna - RB Salzburg

ON SPORTS +

Crvena Zvezda - FCSB

TV 360

G.Rangers - Braga

ON SPORTS

Go Ahead Eagles - Stuttgart

TV 360

Maccabi Tel Aviv - Lyon

TV 360

Panathinaikos - Sturm Graz

TV 360

Racing Genk - Basel

TV 360

Nottingham Forest - Malmo

ON SPORTS NEWS

Real Betis - Utrecht

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

28/11

00:45

AZ Alkmaar - Shelbourne

TV 360

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

TV 360

HSK Zrinjski Mostar - Hacken BK

TV 360

Lech Poznan - Lausanne Sports

TV 360

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev

TV 360

Rakow Czestochowa - Rapid Wien

TV 360

Sigma Olomouc - Publikum Celje

TV 360

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

TV 360

Universitatea Craiova - Mainz

TV 360

28/11

03:00

Aberdeen - Noah

TV 360

Breidablik - Samsunspor

TV 360

Drita Gjilan - Shkendija 79

TV 360

Fiorentina - AEK Athens

TV 360

Jagiellonia Bialystok - KuPs

TV 360

Legia Warszawa - Sparta Prague

TV 360

Rijeka - AEK Larnaca

TV 360

Shamrock Rovers - Shaktar Donetsk

TV 360

Strasbourg - Crystal Palace

TV 360

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

26/11

16:00

U17 Quần đảo Bắc Mariana 1-2 U17 Singapore

FPT Play

26/11

19:00

U17 Ma Cao (TQ) 0-5 U17 Malaysia

FPT Play

26/11

19:00

U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong (TQ)

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

27/11

00:45

AEP Paphos 2-2 Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen 3-2 Kairat Almaty

ON SPORTS NEWS

27/11

03:00

E.Frankfurt 0-3 Atalanta

ON SPORTS

Olympiakos 3-4 Real Madrid

TV 360

Sporting Lisbon 3-0 Club Brugge

ON SPORTS +

Arsenal 3-1 Bayern Munich

TV 360

Atletico Madrid 2-1 Inter Milan

ON SPORTS NEWS

Liverpool 1-4 PSV Eindhoven

TV 360

PSG 5-3 Tottenham

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

27/11

02:45

Blackburn 0-1 QPR

Millwall 1-0 Sheffield Wed

Sheffield Utd 3-0 Portsmouth

Wrexham 2-0 Bristol City

27/11

03:00

West Brom 1-1 Birmingham

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36

27/11

05:00

Bragantino - Fortaleza

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

26/11

17:00

Ulsan HD 0-0 Buriram Utd

26/11

19:15

Shanghai Shenhua 0-2 Vissel Kobe