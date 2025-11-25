Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|Lịch thi đấu Champions League 2025/26 - Lượt trận thứ 5
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|26/11/2025 00:45:00
|Ajax - Benfica
|26/11/2025 00:45:00
|Galatasaray - Union St. Gilloise
|26/11/2025 03:00:00
|Manchester City - Bayer Leverkusen
|26/11/2025 03:00:00
|Marseille - Newcastle
|26/11/2025 03:00:00
|Chelsea - Barcelona
|26/11/2025 03:00:00
|Napoli - Qarabag
|26/11/2025 03:00:00
|Borussia Dortmund - Villarreal
|26/11/2025 03:00:00
|Slavia Praha - Athletic Club
|26/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt - Juventus
|27/11/2025 00:45:00
|FC Copenhagen - Kairat Almaty
|27/11/2025 00:45:00
|Pafos - Monaco
|27/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus - Real Madrid
|27/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid - Inter
|27/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain - Tottenham
|27/11/2025 03:00:00
|Sporting CP - Club Brugge KV
|27/11/2025 03:00:00
|Arsenal - Bayern Munich
|27/11/2025 03:00:00
|Eintracht Frankfurt - Atalanta
|27/11/2025 03:00:00
|Liverpool - PSV Eindhoven
