|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
28/11
|
U17 Malaysia - U17 Singapore
|
FPT Play
|
28/11
|
U17 Macau (TQ) - U17 Việt Nam
|
FPT Play
|
28/11
|
U17 QĐ Bắc Mariana - U17 Hong Kong (TQ)
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
|
Getafe - Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
|
29/11
|
Monchengladbach - RB Leipzig
|
TV 360
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
|
Como - Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
|
Metz - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
|
Zwolle - Heerenveen
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 16
|
29/11
|
Sonderjyske - Viborg
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
29/11
|
Guimaraes Vitoria - AVS Futebol SAD
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 16
|
29/11
|
Mechelen - Standard Liege
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
29/11
|
Oxford - Ipswich
|
HẠNG NHÌ ĐỨC 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
|
Hannover - Karlsruher
|
Schalke 04 - Paderborn
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
29/11
|
Sporting Gijon - Andorra
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
|
Cesena - Modena
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36
|
29/11
|
Juventude - Bahia
|
29/11
|
Vasco da Gama - Internacional
|
29/11
|
Santos - Sport Recife
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 6
|
28/11
|
Brisbane Roar - Melbourne Victory
|
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
27/11
17:00
|
Ratchaburi 2-0 Nam Định
|
FPT Play
|
27/11
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An 2-1 CAHN
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
28/11
00:45
|
Aston Villa 2-1 Young Boys
|
ON SPORTS NEWS
|
Roma 2-1 Midtjylland
|
ON SPORTS
|
Fenerbahce 1-1 Ferencvarosi
|
TV 360
|
Feyenoord 1-3 Celtic
|
ON SPORTS +
|
Lille 4-0 Dinamo Zagreb
|
TV 360
|
Ludogorets Razgrad 3-2 Celta Vigo
|
TV 360
|
PAOK Saloniki 1-1 Brann
|
TV 360
|
FC Porto 3-0 Nice
|
ON FOOTBALL
|
Viktoria Plzen 0-0 Freiburg
|
TV 360
|
28/11
03:00
|
Bologna 4-1 RB Salzburg
|
ON SPORTS +
|
Crvena Zvezda 1-0 FCSB
|
TV 360
|
G.Rangers 1-1 Braga
|
ON SPORTS
|
Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
|
TV 360
|
Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon
|
TV 360
|
Panathinaikos - Sturm Graz
|
TV 360
|
Racing Genk 2-1 Basel
|
TV 360
|
Nottingham Forest 3-0 Malmo
|
ON SPORTS NEWS
|
Real Betis 2-1 Utrecht
|
ON FOOTBALL
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
28/11
00:45
|
AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
|
TV 360
|
Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
|
TV 360
|
HSK Zrinjski Mostar 2-1 Hacken BK
|
TV 360
|
Lech Poznan 2-0 Lausanne Sports
|
TV 360
|
Omonia Nicosia 2-0 Dinamo Kiev
|
TV 360
|
Rakow Czestochowa 4-1 Rapid Wien
|
TV 360
|
Sigma Olomouc 2-1 Publikum Celje
|
TV 360
|
Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
|
TV 360
|
Universitatea Craiova 1-0 Mainz
|
TV 360
|
28/11
03:00
|
Aberdeen 1-1 Noah
|
TV 360
|
Breidablik 2-2 Samsunspor
|
TV 360
|
Drita Gjilan 1-0 Shkendija 79
|
TV 360
|
Fiorentina 0-1 AEK Athens
|
TV 360
|
Jagiellonia Bialystok 1-0 KuPs
|
TV 360
|
Legia Warszawa 0-1 Sparta Prague
|
TV 360
|
Rijeka 0-0 AEK Larnaca
|
TV 360
|
Shamrock Rovers 1-2 Shaktar Donetsk
|
TV 360
|
Strasbourg 2-1 Crystal Palace
|
TV 360