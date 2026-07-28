Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

28/07

17:00

Philippines vs Myanmar

VTV6, FPT Play

28/07

20:00

Malaysia vs Lào

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

28/07

16:45

Chelsea - Western Sydney

28/07

23:00

Real Madrid - Leganes

29/07

01:30

Aston Villa - Sociedad

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

28/07

22:00

KuPs - Sabah Baku

28/07

23:00

Lincoln Red Imps - Mjallby

29/07

01:00

Dinamo Zagreb - Thun

29/07

01:15

Publikum Celje - Egnatia

29/07

01:45

Hearts - Sturm Graz

29/07

02:00

Shamrock Rovers - Ararat Armenia

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

00:00

Apollon Limassol - Dila Gori

Riga - Vardar Skopje

29/07

00:30

CSKA Sofia - Spartak Trnava

29/07

01:00

Drita Gjilan - Floriana

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

27/7 - 18:00

Singapore 2-0 Timor Leste

VTV, FPT Play

27/7 - 20:30

Indonesia 5-1 Campuchia

VTV, FPT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

28/07
00:00

Hacken BK 0-0 AIK Solna

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

28/07
00:00

Randers 1-1 Silkeborg

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15

28/07
00:00

Rosenborg BK 5-0 Fredrikstad

VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16

28/07
01:00

Breidablik 1-0 IBV Vestmannaeyjar

28/07
02:15

KA Akureyri 0-0 Thor Akureyri