|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
|
28/07
17:00
|
Philippines vs Myanmar
|
VTV6, FPT Play
|
28/07
20:00
|
Malaysia vs Lào
|
VTV6, FPT Play
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
28/07
16:45
|
Chelsea - Western Sydney
|
28/07
23:00
|
Real Madrid - Leganes
|
29/07
01:30
|
Aston Villa - Sociedad
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
28/07
22:00
|
KuPs - Sabah Baku
|
28/07
23:00
|
Lincoln Red Imps - Mjallby
|
29/07
01:00
|
Dinamo Zagreb - Thun
|
29/07
01:15
|
Publikum Celje - Egnatia
|
29/07
01:45
|
Hearts - Sturm Graz
|
29/07
02:00
|
Shamrock Rovers - Ararat Armenia
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
29/07
00:00
|
Apollon Limassol - Dila Gori
|
Riga - Vardar Skopje
|
29/07
00:30
|
CSKA Sofia - Spartak Trnava
|
29/07
01:00
|
Drita Gjilan - Floriana
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
|
27/7 - 18:00
|
Singapore 2-0 Timor Leste
|
VTV, FPT Play
|
27/7 - 20:30
|
Indonesia 5-1 Campuchia
|
VTV, FPT Play
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
|
28/07
|
Hacken BK 0-0 AIK Solna
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
|
28/07
|
Randers 1-1 Silkeborg
|
VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 15
|
28/07
|
Rosenborg BK 5-0 Fredrikstad
|
VĐQG ICELAND 2026/27 – VÒNG 16
|
28/07
|
Breidablik 1-0 IBV Vestmannaeyjar
|
28/07
|
KA Akureyri 0-0 Thor Akureyri