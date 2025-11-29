Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13

29/11

22:00

Brentford - Burnley

K+ACTION

Sunderland - Bournemouth

K+ SPORT 2

Manchester City - Leeds

K+ SPORT 1

30/11

00:30

Everton - Newcastle

K+ SPORT 1

30/11

03:00

Tottenham - Fulham

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

29/11

20:00

Mallorca - Osasuna

SCTV 15

29/11

22:15

Barcelona - Alaves

SCTV 22

30/11

00:30

Levante - Ath.Bilbao

SCTV 15

30/11

03:00

Atletico Madrid - Oviedo

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

29/11

21:00

Genoa - Verona

ON SPORTS +

Parma - Udinese

ON FOOTBALL

30/11

00:00

Juventus - Cagliari

ON FOOTBALL

30/11

02:45

AC Milan - Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

29/11

21:30

Bayern Munich - St. Pauli

TV 360

Hoffenheim - Augsburg

TV 360

Union Berlin - Heidenheim

TV 360

Werder Bremen - Koln

TV 360

30/11

00:30

Leverkusen - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14

29/11

23:00

Monaco - PSG

ON SPORTS NEWS

30/11

01:00

Paris FC - Auxerre

ON SPORTS NEWS

30/11

03:05

Marseille - Toulouse

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

30/11

06:00

Inter Miami - New York City

30/11

09:00

San Diego - Vancouver Whitecaps

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

28/11  
16:00

U17 Malaysia 2-1 U17 Singapore

FPT Play

28/11  
19:00

U17 Macau (TQ) 0-4 U17 Việt Nam

FPT Play

28/11  
19:00

U17 QĐ Bắc Mariana 0-4 U17 Hong Kong (TQ)

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

29/11  
03:00

Getafe 1-0 Elche

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

29/11  
02:30

Monchengladbach 0-0 RB Leipzig

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

29/11  
02:45

Como 2-0 Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

29/11  
02:45

Metz 0-1 Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG  HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 14

29/11 
 02:00

Zwolle 2-1 Heerenveen

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 18

29/11 
 03:00

Oxford 2-1 Ipswich

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36

29/11  
05:00

Juventude - Bahia

29/11  
05:30

Vasco da Gama - Internacional

29/11 
 07:30

Santos - Sport Recife

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 6

28/11  
15:35

Brisbane Roar 1-0 Melbourne Victory