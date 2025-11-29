|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13
29/11
22:00
Brentford - Burnley
K+ACTION
Sunderland - Bournemouth
K+ SPORT 2
Manchester City - Leeds
K+ SPORT 1
30/11
00:30
Everton - Newcastle
K+ SPORT 1
30/11
03:00
Tottenham - Fulham
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
29/11
20:00
Mallorca - Osasuna
SCTV 15
29/11
22:15
Barcelona - Alaves
SCTV 22
30/11
00:30
Levante - Ath.Bilbao
SCTV 15
30/11
03:00
Atletico Madrid - Oviedo
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
29/11
21:00
Genoa - Verona
ON SPORTS +
Parma - Udinese
ON FOOTBALL
30/11
00:00
Juventus - Cagliari
ON FOOTBALL
30/11
02:45
AC Milan - Lazio
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
29/11
21:30
Bayern Munich - St. Pauli
TV 360
Hoffenheim - Augsburg
TV 360
Union Berlin - Heidenheim
TV 360
Werder Bremen - Koln
TV 360
30/11
00:30
Leverkusen - Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14
29/11
23:00
Monaco - PSG
ON SPORTS NEWS
30/11
01:00
Paris FC - Auxerre
ON SPORTS NEWS
30/11
03:05
Marseille - Toulouse
ON SPORTS NEWS
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
30/11
06:00
Inter Miami - New York City
30/11
09:00
San Diego - Vancouver Whitecaps
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
28/11
U17 Malaysia 2-1 U17 Singapore
FPT Play
28/11
U17 Macau (TQ) 0-4 U17 Việt Nam
FPT Play
28/11
U17 QĐ Bắc Mariana 0-4 U17 Hong Kong (TQ)
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
29/11
Getafe 1-0 Elche
SCTV 15
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
29/11
Monchengladbach 0-0 RB Leipzig
TV 360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
29/11
Como 2-0 Sassuolo
ON FOOTBALL
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
29/11
Metz 0-1 Rennes
ON SPORTS NEWS
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 14
29/11
Zwolle 2-1 Heerenveen
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 18
29/11
Oxford 2-1 Ipswich
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36
29/11
Juventude - Bahia
29/11
Vasco da Gama - Internacional
29/11
Santos - Sport Recife
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 6
28/11
Brisbane Roar 1-0 Melbourne Victory