|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK FUSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
|
03/02
13:00
|
Iran - Uzbekistan
|
TV360
|
03/02
15:00
|
Thái Lan - Iraq
|
TV360
|
03/02
17:00
|
Nhật Bản - Afghanistan
|
TV360
|
03/02
19:00
|
Việt Nam - Indonesia
|
VTV2, VTV7, TV360
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
04/02
02:45
|
Bologna - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT
|
04/02
03:00
|
Arsenal - Chelsea
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT
|
04/02
03:00
|
Albacete - Barcelona
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
04/02
02:45
|
Leverkusen - St. Pauli
|
CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/02
02:30
|
Reims - Le Mans
|
04/02
03:10
|
Marseille - Rennes
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT
|
04/02
02:00
|
AZ Alkmaar - Twente
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 26
|
04/02
02:45
|
Hull - Watford
|
Portsmouth - Ipswich
|
Sheffield Utd - Oxford Utd
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20
|
03/02
22:40
|
Damac - Al Kholood
|
04/02
00:30
|
Al Ettifaq - Al Taawoun
|
Al Khaleej - Al Qadsiah
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3
|
04/02
05:00
|
Banfield - Estudiantes Rio
|
04/02
07:15
|
Ind. Rivadavia - Sarmiento
|
Instituto - Lanus
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
03/02
|
Sunderland 3-0 Burnley
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
03/02
|
Udinese 1-0 Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
03/02
|
Mallorca 4-1 Sevilla
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
03/02
|
AVS Futebol SAD 0-4 Braga
|
03/02
|
Casa Pia 2-1 Porto
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20
|
03/02
|
Kocaelispor 0-2 Fenerbahce
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24
|
03/02
|
Mirandes 2-1 Malaga
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3
|
03/02
|
Gimnasia La Plata 3-1 Aldosivi
|
03/02
|
Defensa y Justicia - Estudiantes La Plata
|
Tigre - Racing Club
|
03/02
|
Argentinos Juniors - Belgrano
|
Club Atletico Union - Gimnasia Mendoza
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20
|
02/02
|
Al Riyadh 0-1 Al Nassr
|
03/02
|
Al Hilal 0-0 Al Ahli
|
Al Okhdood 1-1 NEOM