Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK FUSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

03/02

13:00

Iran - Uzbekistan

TV360

03/02

15:00

Thái Lan - Iraq

TV360

03/02

17:00

Nhật Bản - Afghanistan

TV360

03/02

19:00

Việt Nam - Indonesia

VTV2, VTV7, TV360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

04/02

02:45

Bologna - AC Milan

ON FOOTBALL

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

04/02

03:00

Arsenal - Chelsea

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

03:00

Albacete - Barcelona

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

02:45

Leverkusen - St. Pauli

CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8

04/02

02:30

Reims - Le Mans

04/02

03:10

Marseille - Rennes

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

02:00

AZ Alkmaar - Twente

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 26

04/02

02:45

Hull - Watford

Portsmouth - Ipswich

Sheffield Utd - Oxford Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20

03/02

22:40

Damac - Al Kholood

04/02

00:30

Al Ettifaq - Al Taawoun

Al Khaleej - Al Qadsiah

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3

04/02

05:00

Banfield - Estudiantes Rio

04/02

07:15

Ind. Rivadavia - Sarmiento

Instituto - Lanus

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

03/02
03:00

 Sunderland 3-0 Burnley

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

03/02
02:45

 Udinese 1-0 Roma

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

03/02
03:00

 Mallorca 4-1 Sevilla

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20

03/02
01:45

 AVS Futebol SAD 0-4 Braga

03/02
03:45

 Casa Pia 2-1 Porto

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20

03/02
00:00

 Kocaelispor 0-2 Fenerbahce

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24

03/02
02:30

 Mirandes 2-1 Malaga

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3

03/02
03:30

 Gimnasia La Plata 3-1 Aldosivi

03/02
05:45

 Defensa y Justicia - Estudiantes La Plata

 Tigre - Racing Club

03/02
08:00

 Argentinos Juniors - Belgrano

 Club Atletico Union - Gimnasia Mendoza

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20

02/02
22:15

 Al Riyadh 0-1 Al Nassr

03/02
00:30

 Al Hilal 0-0 Al Ahli

 Al Okhdood 1-1 NEOM