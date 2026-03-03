Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

04/03

02:30

Bournemouth - Brentford

FPT Play

Everton - Burnley

FPT Play

Leeds - Sunderland

FPT Play

04/03

03:15

Wolverhampton - Liverpool

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:00

Barcelona - Atletico Madrid

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:00

Como - Inter Milan

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

04/03

03:00

Strasbourg - Reims

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

02:00

NEC Nijmegen - PSV Eindhoven

CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

04/03

03:45

Sporting Lisbon - FC Porto

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

04/03

02:45

Ipswich - Hull

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8

04/03

05:00

Sarmiento - Estudiantes Rio

04/03

05:15

Huracan - Belgrano

04/03

07:15

Tucuman - Racing Club

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

04/03

07:30

Barcelona SC - Botafogo

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

03/03

14:45

Melbourne City - Buriram Utd

03/03

17:00

Gangwon - Machida Zelvia

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

03/03
03:00

 Real Madrid 0-1 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

03/03
00:30

 Pisa 0-1 Bologna

ON FOOTBALL

03/03
02:45

 Udinese 3-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24

03/03
03:15

 Gil Vicente 1-2 Benfica

CÚP QUỐC GIA THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG BẢNG

03/03
01:00

Orebro SK 3-5 Hammarby

Sandvikens IF 2-3 GAIS Goteborg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

03/03
03:00

Birmingham City 1-3 Middlesbrough

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8

03/03
05:15

 Estudiantes La Plata - Velez Sarsfield

 Deportivo Riestra - Platense

03/03
07:30

 Independiente Rivadavia - River Plate

 Banfield - Aldosivi

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 1

02/03
12:00

Daejeon Hana Citizen 1-1 FC Anyang