Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
04/03
02:30
Bournemouth - Brentford
FPT Play
Everton - Burnley
FPT Play
Leeds - Sunderland
FPT Play
04/03
03:15
Wolverhampton - Liverpool
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
04/03
03:00
Barcelona - Atletico Madrid
COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT
04/03
03:00
Como - Inter Milan
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
04/03
03:00
Strasbourg - Reims
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT
04/03
02:00
NEC Nijmegen - PSV Eindhoven
CÚP QG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
04/03
03:45
Sporting Lisbon - FC Porto
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
04/03
02:45
Ipswich - Hull
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8
04/03
05:00
Sarmiento - Estudiantes Rio
04/03
05:15
Huracan - Belgrano
04/03
07:15
Tucuman - Racing Club
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
04/03
07:30
Barcelona SC - Botafogo
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
03/03
14:45
Melbourne City - Buriram Utd
03/03
17:00
Gangwon - Machida Zelvia
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26
03/03
Real Madrid 0-1 Getafe
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27
03/03
Pisa 0-1 Bologna
ON FOOTBALL
03/03
Udinese 3-0 Fiorentina
ON FOOTBALL
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24
03/03
Gil Vicente 1-2 Benfica
CÚP QUỐC GIA THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG BẢNG
03/03
Orebro SK 3-5 Hammarby
Sandvikens IF 2-3 GAIS Goteborg
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34
03/03
Birmingham City 1-3 Middlesbrough
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8
03/03
Estudiantes La Plata - Velez Sarsfield
Deportivo Riestra - Platense
03/03
Independiente Rivadavia - River Plate
Banfield - Aldosivi
VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 1
02/03
Daejeon Hana Citizen 1-1 FC Anyang