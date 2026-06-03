Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

03/06

20:00

U19 Philippines vs U19 Australia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

01:00

Đan Mạch - CHDC Congo

Albania - Israel

04/06

01:45

Hà Lan - Algeria

Ba Lan - Nigeria

Luxembourg - Italia

04/06

07:45

Panama - CH Dominican

04/06

08:00

Hàn Quốc - El Salvador

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

04/06

07:10

San Lorenzo - Dep. Riestra

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

02/06  
16:00

U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei

TV360

02/06  
20:00

U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

02/06

23:00

Croatia 0-2 Bỉ

03/06

00:00

Morocco 4-0 Madagascar

Georgia 1-1 Romania

03/06

01:45

Xứ Wales 1-1 Ghana

03/06

07:00

Haiti - New Zealand