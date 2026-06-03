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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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03/06
20:00
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U19 Philippines vs U19 Australia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/06
01:00
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Đan Mạch - CHDC Congo
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Albania - Israel
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04/06
01:45
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Hà Lan - Algeria
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Ba Lan - Nigeria
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Luxembourg - Italia
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04/06
07:45
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Panama - CH Dominican
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04/06
08:00
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Hàn Quốc - El Salvador
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CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16
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04/06
07:10
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San Lorenzo - Dep. Riestra
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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02/06
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U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei
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TV360
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02/06
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U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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02/06
23:00
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Croatia 0-2 Bỉ
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03/06
00:00
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Morocco 4-0 Madagascar
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Georgia 1-1 Romania
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03/06
01:45
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Xứ Wales 1-1 Ghana
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03/06
07:00
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Haiti - New Zealand