NGÀY - GIỜ
TRẬN ĐẤU
BẢNG
TRỰC TIẾP
Vòng bảng - lượt trận 1
01/06
16:00
U19 Việt Nam
U19 Timor-Leste
A
|TV360
01/06
20:00
U19 Indonesia
U19 Myanmar
A
|TV360
02/06
16:00
U19 Thái Lan
U19 Brunei
B
|TV360
02/06
20:00
U19 Malaysia
U19 Singapore
B
|TV360
03/06
20:00
U19 Philippines
U19 Australia
C
|TV360
Vòng bảng - lượt trận 2
04/06
16:00
U19 Myanmar
U19 Việt Nam
A
|TV360
04/06
20:00
U19 Timor-Leste
U19 Indonesia
A
|TV360
05/06
16:00
U19 Brunei
U19 Malaysia
B
|TV360
05/06
20:00
U19 Singapore
U19 Thái Lan
B
|TV360
06/06
20:00
U19 Campuchia
U19 Philippines
C
|TV360
Vòng bảng - lượt trận 3
07/06
20:00
U19 Indonesia
U19 Việt Nam
A
|TV360
07/06
20:00
U19 Myanmar
U19 Timor-Leste
A
|TV360
08/06
20:00
U19 Singapore
U19 Brunei
B
|TV360
08/06
20:00
U19 Thái Lan
U19 Malaysia
B
|TV360
09/06
20:00
U19 Australia
U19 Campuchia
C
|TV360
Vòng bán kết
11/06
16:00
Nhất bảng B
Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C
BK1
|TV360
11/06
20:15
Nhất bảng A
Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B
BK2
|TV360
Tranh hạng 3
13/06
16:00
Thua BK1
Thua BK2
3/4
|TV360
Chung kết
13/06
20:15
Thắng BK1
Thắng BK2
Chung kết
|TV360
Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất
U19 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Indonesia, chuẩn bị tích cực cho trận ra quân tại bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026.
Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 - Cập nhật bảng xếp hạng Giải U19 Đông Nam Á 2026 nhanh, liên tục và đầy đủ nhất.
U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải U19 Đông Nam Á 2026, với tâm điểm là trận gặp chủ nhà Indonesia.
U19 Việt Nam nằm ở bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 cùng Indonesia, Myanmar và Timor Leste, hứa hẹn hành trình đầy thử thách.