Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

Vòng bảng - lượt trận 1

01/06

16:00

U19 Việt Nam

U19 Timor-Leste

A

 TV360

01/06

20:00

U19 Indonesia

U19 Myanmar

A

 TV360

02/06

16:00

U19 Thái Lan

U19 Brunei

B

 TV360

02/06

20:00

U19 Malaysia

U19 Singapore

B

 TV360

03/06

20:00

U19 Philippines

U19 Australia

C

 TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

04/06

16:00

U19 Myanmar

U19 Việt Nam

A

 TV360

04/06

20:00

U19 Timor-Leste

U19 Indonesia

A

 TV360

05/06

16:00

U19 Brunei

U19 Malaysia

B

 TV360

05/06

20:00

U19 Singapore

U19 Thái Lan

B

 TV360

06/06

20:00

U19 Campuchia

U19 Philippines

C

 TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

07/06

20:00

U19 Indonesia

U19 Việt Nam

A

 TV360

07/06

20:00

U19 Myanmar

U19 Timor-Leste

A

 TV360

08/06

20:00

U19 Singapore

U19 Brunei

B

 TV360

08/06

20:00

U19 Thái Lan

U19 Malaysia

B

 TV360

09/06

20:00

U19 Australia

U19 Campuchia

C

 TV360

Vòng bán kết

11/06

16:00

Nhất bảng B

Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng A hoặc C

BK1

 TV360

11/06

20:15

Nhất bảng A

Nhất bảng C / Đội nhì xuất sắc nhất bảng B

BK2

 TV360

Tranh hạng 3

13/06

16:00

Thua BK1

Thua BK2

3/4

 TV360

Chung kết 

13/06

20:15

Thắng BK1

Thắng BK2

Chung kết

 TV360

