Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

30/11
16:00

U17 Bắc Mariana - U17 Macau (TQ)

FPT Play

30/11
19:00

U17 Việt Nam - U17 Malaysia

FPT Play

30/11
19:00

U17 Hong Kong (TQ) - U17 Singapore

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13

30/11
19:00

 Crystal Palace - Manchester Utd

K+ SPORT 1

30/11
21:05

 West Ham - Liverpool

K+ SPORT 1

 Aston Villa - Wolverhampton

K+ACTION

 Nottingham Forest - Brighton

K+ SPORT 2

30/11
23:30

 Chelsea - Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

30/11
20:00

 Real Sociedad - Villarreal

SCTV 15

30/11
22:15

 Sevilla - Real Betis

SCTV 22

01/12
00:30

 Celta Vigo - Espanyol

SCTV 15

01/12
03:00

 Girona - Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

30/11
18:30

 Lecce - Torino

ON FOOTBALL

30/11
21:00

 Pisa - Inter Milan

ON FOOTBALL

01/12
00:00

 Atalanta - Fiorentina

ON SPORTS +

01/12
02:45

 Roma - Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

30/11
21:30

 Hamburg SV - Stuttgart

TV 360

30/11
23:30

 Frankfurt - Wolfsburg

TV 360

01/12
01:30

 Freiburg - Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14

30/11
21:00

 Strasbourg - Brestois

ON SPORTS NEWS

30/11
23:15

 Angers - Lens

 Le Havre - Lille

ON SPORTS

 Lorient - Nice

ON SPORTS +

01/12
02:45

 Lyon - Nantes

ON FOOTBALL

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13

29/11

22:00

Brentford 3-1 Burnley

K+ACTION

Sunderland 3-2 Bournemouth

K+ SPORT 2

Manchester City 3-2 Leeds

K+ SPORT 1

30/11

00:30

Everton 1-4 Newcastle

K+ SPORT 1

30/11

03:00

Tottenham 1-2 Fulham

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

29/11

20:00

Mallorca 2-2 Osasuna

SCTV 15

29/11

22:15

Barcelona 3-1 Alaves

SCTV 22

30/11

00:30

Levante 0-2 Ath.Bilbao

SCTV 15

30/11

03:00

Atletico Madrid 2-0 Oviedo

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

29/11

21:00

Genoa 2-1 Verona

ON SPORTS +

Parma 0-2 Udinese

ON FOOTBALL

30/11

00:00

Juventus 2-0 Cagliari

ON FOOTBALL

30/11

02:45

AC Milan 1-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

29/11

21:30

Bayern Munich 3-1 St. Pauli

TV 360

Hoffenheim 3-0 Augsburg

TV 360

Union Berlin 1-2 Heidenheim

TV 360

Werder Bremen 1-1 Koln

TV 360

30/11

00:30

Leverkusen 1-2 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14

29/11

23:00

Monaco 1-0 PSG

ON SPORTS NEWS

30/11

01:00

Paris FC 1-1 Auxerre

ON SPORTS NEWS

30/11

03:05

Marseille 2-2 Toulouse

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

30/11

06:00

Inter Miami - New York City

30/11

09:00

San Diego - Vancouver Whitecaps