|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
30/11
|
U17 Bắc Mariana - U17 Macau (TQ)
|
FPT Play
|
30/11
|
U17 Việt Nam - U17 Malaysia
|
FPT Play
|
30/11
|
U17 Hong Kong (TQ) - U17 Singapore
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
30/11
|
Crystal Palace - Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
30/11
|
West Ham - Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
Aston Villa - Wolverhampton
|
K+ACTION
|
Nottingham Forest - Brighton
|
K+ SPORT 2
|
30/11
|
Chelsea - Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
30/11
|
Real Sociedad - Villarreal
|
SCTV 15
|
30/11
|
Sevilla - Real Betis
|
SCTV 22
|
01/12
|
Celta Vigo - Espanyol
|
SCTV 15
|
01/12
|
Girona - Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
30/11
|
Lecce - Torino
|
ON FOOTBALL
|
30/11
|
Pisa - Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
01/12
|
Atalanta - Fiorentina
|
ON SPORTS +
|
01/12
|
Roma - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
|
30/11
|
Hamburg SV - Stuttgart
|
TV 360
|
30/11
|
Frankfurt - Wolfsburg
|
TV 360
|
01/12
|
Freiburg - Mainz
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14
|
30/11
|
Strasbourg - Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
|
Angers - Lens
|
Le Havre - Lille
|
ON SPORTS
|
Lorient - Nice
|
ON SPORTS +
|
01/12
|
Lyon - Nantes
|
ON FOOTBALL
|
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
22:00
|
Brentford 3-1 Burnley
|
K+ACTION
|
Sunderland 3-2 Bournemouth
|
K+ SPORT 2
|
Manchester City 3-2 Leeds
|
K+ SPORT 1
|
30/11
00:30
|
Everton 1-4 Newcastle
|
K+ SPORT 1
|
30/11
03:00
|
Tottenham 1-2 Fulham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
20:00
|
Mallorca 2-2 Osasuna
|
SCTV 15
|
29/11
22:15
|
Barcelona 3-1 Alaves
|
SCTV 22
|
30/11
00:30
|
Levante 0-2 Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
30/11
03:00
|
Atletico Madrid 2-0 Oviedo
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
21:00
|
Genoa 2-1 Verona
|
ON SPORTS +
|
Parma 0-2 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
30/11
00:00
|
Juventus 2-0 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
30/11
02:45
|
AC Milan 1-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
|
29/11
21:30
|
Bayern Munich 3-1 St. Pauli
|
TV 360
|
Hoffenheim 3-0 Augsburg
|
TV 360
|
Union Berlin 1-2 Heidenheim
|
TV 360
|
Werder Bremen 1-1 Koln
|
TV 360
|
30/11
00:30
|
Leverkusen 1-2 Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
23:00
|
Monaco 1-0 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
01:00
|
Paris FC 1-1 Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
03:05
|
Marseille 2-2 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
30/11
06:00
|
Inter Miami - New York City
|
30/11
09:00
|
San Diego - Vancouver Whitecaps