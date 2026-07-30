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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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31/07
00:00
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Hradec Kralove - Tromso IL
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Midtjylland - Besiktas
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Pafos - Hajduk Split
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31/07
00:45
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PAOK Saloniki - Dinamo Kiev
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31/07
01:00
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CSKA Sofia - FK Qarabag
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31/07
01:30
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Anderlecht - Hammarby
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Ferencvarosi - Twente
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31/07
02:00
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Benfica - St Gallen
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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30/07
21:00
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Tobol Kostanay - FK Panevezys
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Atletic Club D Escaldes - Vaduz
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30/07
23:00
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FC Noah - Zimbru Chisinau
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FK Auda - FCSB
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FK Jablonec - NK Varazdin
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Ilves Tampere - Stjarnan
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Nomme Kalju FC - Shelbourne
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Zira FK - Paide Linnameeskond
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Inter Turku - Istanbul Basaksehir
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FC Pyunik - Debreceni VSC
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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29/07
16:45
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Tottenham 1-1 Sydney FC (pen 4-2)
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30/07
01:00
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Real Betis 4-0 Lyon
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30/07
06:30
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Liverpool - Wrexham
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
22:00
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Kairat Almaty 1-0 Omonia Nicosia (pen 6-5)
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29/07
23:00
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Kauno Zalgiris 1-0 KI Klaksvik
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30/07
00:00
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Lech Poznan 1-4 AGF Aarhus (pen 3-4)
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30/07
00:30
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H. Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik
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Uni. Craiova 2-2 Levski Sofia
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30/07
01:00
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Crvena Zvezda 5-0 Larne
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Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahce
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30/07
01:15
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Slovan Bratislava 1-1 Iberia Tbilisi
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
21:30
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Dukagjini 1-5 Lugano
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30/07
00:00
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FC Copenhagen 2-1 Polissya
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30/07
01:30
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Rapid Vienna 6-2 Santa Coloma