Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

31/07

00:00

Hradec Kralove - Tromso IL

Midtjylland - Besiktas

Pafos - Hajduk Split

31/07

00:45

PAOK Saloniki - Dinamo Kiev

31/07

01:00

CSKA Sofia - FK Qarabag

31/07

01:30

Anderlecht - Hammarby

Ferencvarosi - Twente

31/07

02:00

Benfica - St Gallen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

30/07

21:00

Tobol Kostanay - FK Panevezys

Atletic Club D Escaldes - Vaduz

30/07

23:00

FC Noah - Zimbru Chisinau

FK Auda - FCSB

FK Jablonec - NK Varazdin

Ilves Tampere - Stjarnan

Nomme Kalju FC - Shelbourne

Zira FK - Paide Linnameeskond

Inter Turku - Istanbul Basaksehir

FC Pyunik - Debreceni VSC

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

29/07

16:45

Tottenham 1-1 Sydney FC (pen 4-2)

30/07

01:00

Real Betis 4-0 Lyon

30/07

06:30

Liverpool - Wrexham

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

22:00

 Kairat Almaty 1-0 Omonia Nicosia (pen 6-5)

29/07

23:00

Kauno Zalgiris 1-0 KI Klaksvik

30/07

00:00

Lech Poznan 1-4 AGF Aarhus (pen 3-4)

30/07

00:30

H. Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik

Uni. Craiova 2-2 Levski Sofia

30/07

01:00

Crvena Zvezda 5-0 Larne

Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahce

30/07

01:15

Slovan Bratislava 1-1 Iberia Tbilisi

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

21:30

Dukagjini 1-5 Lugano

30/07

00:00

FC Copenhagen 2-1 Polissya

30/07

01:30

Rapid Vienna 6-2 Santa Coloma