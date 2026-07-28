Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - Giải vô bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 16, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Malaysia 4-0 Lào (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
Malaysia: Paulo Josue (45'), Endrick (56'), Viengxay Sidavong (66', phản lưới), Wan Kuzain (84')
Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Endrick, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue
Lào: Souvannasangsgo, Singsavang, Phetsivilay, Seesavath, Phetviengsy, Sidavong, Kulungsy, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Chernvanglien, Leuanthala
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