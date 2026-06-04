Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

04/06

16:00

U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

TV360

04/06

20:00

U19 Timor Leste vs U19 Indonesia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

23:00

Slovenia - Đảo Síp

Bắc Ireland - Guinea

05/06

00:00

Thụy Điển - Hy Lạp

Andorra - Liechtenstein

05/06

02:00

Tây Ban Nha - Iraq

05/06

02:10

Pháp - Bờ Biển Ngà

05/06

07:00

CH Czech - Guatemala

05/06

09:00

Mexico - Serbia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

03/06

20:00

U19 Philippines 0-10 U19 Australia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

01:00

Đan Mạch 0-0 CHDC Congo

Albania 0-1 Israel

04/06

01:45

Hà Lan 0-1 Algeria

Ba Lan 2-2 Nigeria

Luxembourg 0-1 Italia

04/06

07:45

Panama - CH Dominican

04/06

08:00

Hàn Quốc - El Salvador

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

04/06

07:10

San Lorenzo - Dep. Riestra