|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
|
04/06
16:00
|
U19 Việt Nam vs U19 Myanmar
|
TV360
|
04/06
20:00
|
U19 Timor Leste vs U19 Indonesia
|
TV360
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
04/06
23:00
|
Slovenia - Đảo Síp
|
Bắc Ireland - Guinea
|
05/06
00:00
|
Thụy Điển - Hy Lạp
|
Andorra - Liechtenstein
|
05/06
02:00
|
Tây Ban Nha - Iraq
|
05/06
02:10
|
Pháp - Bờ Biển Ngà
|
05/06
07:00
|
CH Czech - Guatemala
|
05/06
09:00
|
Mexico - Serbia
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
|
03/06
20:00
|
U19 Philippines 0-10 U19 Australia
|
TV360
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
04/06
01:00
|
Đan Mạch 0-0 CHDC Congo
|
Albania 0-1 Israel
|
04/06
01:45
|
Hà Lan 0-1 Algeria
|
Ba Lan 2-2 Nigeria
|
Luxembourg 0-1 Italia
|
04/06
07:45
|
Panama - CH Dominican
|
04/06
08:00
|
Hàn Quốc - El Salvador
|
CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
04/06
07:10
|
San Lorenzo - Dep. Riestra