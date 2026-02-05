|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT
|
05/02
15:00
|
Iran - Iraq
|
VTV7, TV360
|
05/02
19:00
|
Indonesia - Nhật Bản
|
VTV7, TV360
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/02
03:00
|
Manchester City 3-1 Newcastle
|
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/02
03:00
|
Inter Milan 2-1 Torino
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/02
03:00
|
Alaves 2-3 Real Sociedad
|
Valencia 1-2 Ath.Bilbao
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/02
02:45
|
Holstein Kiel 0-3 Stuttgart
|
CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8
|
05/02
02:30
|
Lorient 2-0 Paris FC
|
Lyon 2-0 Laval
|
Nice 3-2 Montpellier
|
Toulouse 1-0 Amiens
|
05/02
03:00
|
Troyes 2-4 Lens
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/02
00:45
|
NEC Nijmegen 1-0 Volendam
|
05/02
03:00
|
PSV Eindhoven 4-1 Heerenveen
-
