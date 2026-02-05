Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

05/02

15:00

Iran - Iraq

VTV7, TV360

05/02

19:00

Indonesia - Nhật Bản

VTV7, TV360

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

05/02

03:00

Manchester City 3-1 Newcastle

COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT

05/02

03:00

Inter Milan 2-1 Torino

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT

05/02

03:00

Alaves 2-3 Real Sociedad

Valencia 1-2 Ath.Bilbao

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

05/02

02:45

Holstein Kiel 0-3 Stuttgart

CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8

05/02

02:30

Lorient 2-0 Paris FC

Lyon 2-0 Laval

Nice 3-2 Montpellier

Toulouse 1-0 Amiens

05/02

03:00

Troyes 2-4 Lens

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT

05/02

00:45

NEC Nijmegen 1-0 Volendam

05/02

03:00

PSV Eindhoven 4-1 Heerenveen