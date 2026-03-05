Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

06/03

03:00

Tottenham - Crystal Palace

FPT Play

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

06/03

03:10

Lyon - Lens

CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

06/03

00:45

Dynamo Moscow - Spartak Moscow

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 28

06/03

02:30

Basel - Grasshopper

Thun - St Gallen

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

06/03

07:30

CA Juventud - Ind. Medellin

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – VÒNG LOẠI

06/03

05:00

Boston River - Racing Club

Nacional Asuncion - Dep. Recoleta

06/03

07:30

America de Cali - Atl. Bucaramanga

Cienciano - Melgar

06/03

09:00

Orense - Macara

VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG

 

04/03

18:00

Việt Nam 2-1 Ấn Độ

VTV7, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29

05/03

02:30

Fulham 0-1 West Ham

FPT Play

Aston Villa 1-4 Chelsea

FPT Play

Brighton 0-1 Arsenal

FPT Play

Manchester City 2-2 Nottingham Forest

FPT Play

05/03

03:15

Newcastle 2-1 Manchester Utd

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

03:00

Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao

COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

03:00

Lazio 2-2 Atalanta

VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 17

05/03

02:30

Hamburg 0-1 Leverkusen

TV 360

CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT

05/03

02:30

Lorient 0-0 Nice (pen 5-6)

05/03

03:00

Marseille 2-2 Toulouse (pen 3-4)

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT

05/03

02:00

AZ Alkmaar 2-1 Telstar

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

04/03

15:00

Macarthur 1-3 Central Coast

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26 – VÒNG 1/8

04/03

17:00

FC Seoul 0-1 Vissel Kobe

04/03

19:15

Johor DT 3-1 Sanfrecce Hiroshima