Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
06/03
03:00
Tottenham - Crystal Palace
FPT Play
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
06/03
03:10
Lyon - Lens
CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
06/03
00:45
Dynamo Moscow - Spartak Moscow
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 28
06/03
02:30
Basel - Grasshopper
Thun - St Gallen
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
06/03
07:30
CA Juventud - Ind. Medellin
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – VÒNG LOẠI
06/03
05:00
Boston River - Racing Club
Nacional Asuncion - Dep. Recoleta
06/03
07:30
America de Cali - Atl. Bucaramanga
Cienciano - Melgar
06/03
09:00
Orense - Macara
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
04/03
18:00
Việt Nam 2-1 Ấn Độ
VTV7, TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
05/03
02:30
Fulham 0-1 West Ham
FPT Play
Aston Villa 1-4 Chelsea
FPT Play
Brighton 0-1 Arsenal
FPT Play
Manchester City 2-2 Nottingham Forest
FPT Play
05/03
03:15
Newcastle 2-1 Manchester Utd
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
05/03
03:00
Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao
COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT
05/03
03:00
Lazio 2-2 Atalanta
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 17
05/03
02:30
Hamburg 0-1 Leverkusen
TV 360
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
05/03
02:30
Lorient 0-0 Nice (pen 5-6)
05/03
03:00
Marseille 2-2 Toulouse (pen 3-4)
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT
05/03
02:00
AZ Alkmaar 2-1 Telstar
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
04/03
15:00
Macarthur 1-3 Central Coast
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26 – VÒNG 1/8
04/03
17:00
FC Seoul 0-1 Vissel Kobe
04/03
19:15
Johor DT 3-1 Sanfrecce Hiroshima